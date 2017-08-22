T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altınbaşak Köprüsü, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'ne bağlı Altınbaşak Beldesi'nde işadamı Celal Toraman tarafından Fırat Nehri üzerine yaptırılan köprü, bölgedeki terör olayları nedeniyle ulaşıma kapatıldı

22 Ağustos 2017 13:55

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Üzümlü İlçesi\'ne bağlı Altınbaşak Beldesi\'nde işadamı Celal Toraman tarafından Fırat Nehri üzerine yaptırılan köprü, bölgedeki terör olayları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 
Erzincan\'a 20 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak Beldesi\'nden geçen Fırat Nehri üzerine işadamı Celal Toraman tarafından 2012 yılında köprü yaptırıldı. Köprünün yapılması üzerine belde sakinleri hayvanlarını Fırat nehrinden yüzdürerek geçirme yerine meraya köprüden getirip götürmeye başladı. Ancak, son aylarda Erzincan bölgesindeki  terör olayları nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, köprünün güvenlik gerekçisyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Altınbaşak Beldesi\'nin Büyük Kadağan ve Fırat Mahallesi\'nde hayvancılıkla uğraşanların meraya giderken kullandığı köprünün ulaşıma kapatılması, hayvancılıkla uğraşanları zor durumda bıraktı. 
Altınbaşak Beldesi\'nde hayvancılık yapanlar, şunları söyledi:
\"Fırat Nehri, belde ile meraları birbirinden ayırıyor. Köprü, meralarla beldenin ulaşımını sağladı. Ancak güvenlik görekçesiyle köprünün ulaşıma kapatılması yüzünden hayvanların meraya gitmesi güçleşti. Yine eskisi gibi Fırat Nehrinden geçireceğiz veya 10 kilometre aşağıdaki köprüyü kullanacağız. Güvenlik sorunu kalmadı, yetlililerden köprüyü ulaşamı açmalarını istiyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZİNCAN DHA ERZİNCANAltınbaşak BeldesiCelal ToramanFırat NehriKöprününFıratAncakErzincanYetkililerAltınbaşak Beldesi Büyük KadağanFırat MahallesiBeldesiNehriKöprüYineFırat NehrindenGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24