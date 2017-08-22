Altınbaşak Köprüsü, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Üzümlü İlçesi\'ne bağlı Altınbaşak Beldesi\'nde işadamı Celal Toraman tarafından Fırat Nehri üzerine yaptırılan köprü, bölgedeki terör olayları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erzincan\'a 20 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak Beldesi\'nden geçen Fırat Nehri üzerine işadamı Celal Toraman tarafından 2012 yılında köprü yaptırıldı. Köprünün yapılması üzerine belde sakinleri hayvanlarını Fırat nehrinden yüzdürerek geçirme yerine meraya köprüden getirip götürmeye başladı. Ancak, son aylarda Erzincan bölgesindeki terör olayları nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, köprünün güvenlik gerekçisyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Altınbaşak Beldesi\'nin Büyük Kadağan ve Fırat Mahallesi\'nde hayvancılıkla uğraşanların meraya giderken kullandığı köprünün ulaşıma kapatılması, hayvancılıkla uğraşanları zor durumda bıraktı.

Altınbaşak Beldesi\'nde hayvancılık yapanlar, şunları söyledi:

\"Fırat Nehri, belde ile meraları birbirinden ayırıyor. Köprü, meralarla beldenin ulaşımını sağladı. Ancak güvenlik görekçesiyle köprünün ulaşıma kapatılması yüzünden hayvanların meraya gitmesi güçleşti. Yine eskisi gibi Fırat Nehrinden geçireceğiz veya 10 kilometre aşağıdaki köprüyü kullanacağız. Güvenlik sorunu kalmadı, yetlililerden köprüyü ulaşamı açmalarını istiyoruz.\"

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