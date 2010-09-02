-ALTINBAŞAK BELDESİNDE İÇKİ SATIŞI YASAKLANDI ERZİNCAN (A.A) - 02.09.2010 - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine Bağlı Altınbaşak Belde Belediyesinde, huzur ve güveninin sağlanması için encümen kararıyla, beldede geçici süreliğine içki satışı yasaklandı. Altınbaşak Belde Belediye Başkanı Ercan Bektaş, yaptığı açıklamada, 2 bin 200 nüfusa sahip beldede, huzurun ve güvenin sağlanması amacıyla 23 Temmuzda alınan encümen kararıyla, beldede geçici süreliğine içki satışlarını yasakladıklarını anlattı. Alınan kararın arkasında olduğunu ifade eden Bektaş, ''Beldemizde içki satışı ve kullanımından dolayı huzursuzluk had safhaya çıktı. Belde sakinlerimiz yaşanan bazı tatsızlıklardan dolayı huzursuz olduklarını bize bildirdiler. Beldemizden içki almak için gece geç vakitte gelmelerinden dolayı zarar veriliyordu, huzurumuz kaçıyordu'' dedi. Beldede bu konuda bir çok olumsuz olayın yaşandığını anlatan Bektaş, şunları kaydetti: ''Belde sakinleri ile, muhtarlarımızla ve belediye encümen üyeleri ile oturup beldemizin huzuru ve güveni için ne gerekli diye düşündük ve beldemizde geçici süreyle içki satışının yasaklanması kararını aldık. Böyle bir karardan bizim yasakçı bir zihniyet, farklı yerlere farklı bir mesaj göndermek gibi bir zihniyetimiz yok. Belediye başkanı olarak bu benim birinci görevim ve bu karar içinde hiç bir zaman geri adım atmadım, doğru olanı yaptım.'' İçki içen vatandaşların başka yerden içkilerini temin etmeleri gerektiğini belirten Bektaş, ''Altınbaşak beldemizin kötü imaj sahibi olmasını istemiyorum. Beldemiz içki deposu değil, içkili gazino değil, bar, pavyon değil. Bu yasağın altından kimse başka bir sebep aramasın'' diye konuştu.