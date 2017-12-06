İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen \'Türkiye Altın Marka\' ödülü sahiplerini buldu. Altınbaş Üniversitesi, halk oylamasıyla \'Yılın Eğitim Markası\' seçildi.

Türkiye\'nin ekonomi, sağlık, inşaat, gıda alanında başarılı iş insanları ve markaları \'İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi\'nde bir araya geldi. Zirve kapsamında gerçekleşen Türkiye Altın Marka Ödül töreninde Altınbaş Üniversitesi, \'Yılın Eğitim Markası\' seçildi. Ödülü Altınbaş Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş teslim aldı. İmam Altınbaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, \"Merhum babamız iş adamı Mehmet Altınbaş’ın vasiyetiyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, bugün kurucu vakfının ismiyle orijinal ismine kavuştuğu yılda bu anlamlı ödülle buluşmuştur. \'Yılın Eğitim Markası\' ödülünü kazanmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum\" dedi.

\"ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE İDDİALIYIZ\"

\'Bu ödül, projelerimiz ve çalışmalarımızın somut karşılığıdır\' diyen Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, \"Bu ödül üniversitemizin kuruluşundan bugüne emeği geçen kurucu vakfımız Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı, tüm yönetim, akademik ve idari kadroları için büyük bir anlam taşıyor. Projelerimizin ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın kabul görmesiyle birlikte somut karşılığını almış bulunuyoruz. Geçen yılı üniversitemiz için kalite yıl olarak ilan etmiştik. Bu motivasyonla, bu yıl da kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle uluslararası akreditasyona büyük önem veriyoruz\" diye konuştu.

Üniversite ile sanayi işbirliğinde iddialı olduklarını belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, şöyle devam etti:

\"Bu yıl Çin, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleriyle uluslararasılaşmaya ağırlık vereceğiz. Üniversite-Sanayi işbirliğinde iddialıyız. 2017-2018 Akademik yılı bu anlamda bizim hem kalite çalışmalarımıza devam ettiğimiz hem de uluslararasılaşmayı hızlandırdığımız yıl olacak. Bu yıl Mahmutbey Mühendislik ve Bakırköy Sağlık Bilimleri kampüslerimizin yanına Gayrettepe Sosyal Bilimler kampüsümüzü ekliyoruz. Altınbaş Üniversitesi, şehrin merkezine tüm öğrenciler ve araştırmacılar için kaliteli bir akademik durak olacak.\"

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