Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi'ni açtı

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi, Mahmutbey Teknoloji ve Bakırköy Sağlık Yerleşkesinin ardından, 2018-2019 akademik yılında Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi\'ni hizmete açtı.

Sosyal bilimler ve güzel sanatlar fakültelerini bünyesinde barındıran yeni yerleşkenin mimarisi öğrencilerin kentle iç içe olmasını temel alarak tasarlandı. Yerleşkenin açılış törenine Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Mütevelli Heyet Üyeleri, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Üyeleri, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Altınbaş Üniversitesi’nde yüksek lisans dersi veren ünlü sanatçılar Bedri Baykam ve Adem Genç ile üniversitenin akademisyen ve öğrencileri katılım sağladı.

Törende açılış konuşmalarının ardından Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez “Merak, Bilim, Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?) başlıklı açılış konferansını verdi.

\"GENÇLERİN KENT KÜLTÜRÜ İLE İÇ İÇE OLMASINI İSTİYORUZ\"

Açılış töreninde konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, \"Biz örnek olabilecek bir üniversite olmak için yola çıktık. İngilizce eğitim veren, uluslararası bir üniversitesi olmak istedik. Çocuklarını yurtdışına yollamak isteyen ancak bu imkanı bulamayan ailelere bu fırsatı vermek istedik. Okulumuzun yüzde 30’unu yabancı öğrenciler oluşturuyor. Bu kritere de dikkat ettik\" diye konuştu. Gençlerin mesleki bilgilerinin yanı sıra iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, uzlaşma kültürü edinmiş kişiler olmasının da ayrıca önemli olduğuna dikkat çeken Altınbaş, \"Eğer tüm bu kriterler bir arada olursa üretime geçebilirler\" dedi.

Gençlerin eğitiminde kent kültürünün de önemli olduğunu belirten Altınbaş, bu nedenle bu kampüsü açtıklarını ve bulunduklarını yerin gençlere fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

\"ÜNİVERSİTE TOPLUMDAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ\"

Bu yerleşkenin kendileri için ilk başta bir hayal olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, \"Sosyal bilimler ve güzel sanatları toplumun içinde bir yere aktarmak için uğraşıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum\" dedi.

Üniversitenin toplumdan ayrı düşünülemeyecek bir kavram olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erhan, \"Toplumu aydınlatma, yol gösterme, toplumdan gelenleri gözlemleme önemli. Biz de şehirle iç içe bir üniversite olarak yola çıktık. Bakırköy ve Gayrettepe Yerleşkeleri bunların örnekleri. Mahmutbey Yerleşkemiz ise mühendislik ağırlıklı olduğu için sanayi ile iç içe durumda\" diye konuştu.

\"KAMPÜSÜMÜZÜN KAPISI HERKES AÇIK OLACAK\"

Üniversite olarak amaçlarını da dile getiren Prof. Dr. Erhan, \"Öğrencilerimiz tercih edilir mezunlar olacak, katkı sağlayacağız ve toplumla iç içe olup çevremize de fayda sağlayacağız. Kapılarımız herkese açık olacak. Her çarşamba burada söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Çevreden buraya gelmek isteyen aday öğrencilere kapımız açık. Onlar buradaki etkinliklere katılabilecek, kütüphaneden yararlanabilecek ve isterlerse hocalarla konuşup derslere de katılabilecek\" dedi.

\"HER ŞEYDEN ÖNCE MUTLU OLUN\"

Gayrettepe Yerleşkesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ise konuşmasında, \"Çocuklarıma verdiğim öğütleri siz gençlere de vermek istiyorum. Burada her şey olabilirsiniz ama önce mutlu olun. Bu ülkeye layık bireyler olun. Burada lider olmayı öğreneceksiniz. İş hayatına atıldığınızda doğru yere doğru kişiyi yerleştirmişseniz ve işler iyi gidiyorsa bilin ki doğru yoldasınız. İyi bir yönetici olmak için nezaketli, akılcı, vefalı ve güçlü olun. Dik başlı değil başı dik olun. Gözlem gücünüze önem verin. Bunun dışında hayatınızın her aşamasında eğer bir şeyi beğenmiyorsanız itiraz edin\" diye konuştu.

Tören Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Dr.Mahfi Eğilmez\'in \"Merak, Bilim, Analiz-Üniversitede nasıl çalışmalı?\" konulu konferansının ardından, yerleşke girişinde yapılan kurdele kesimiyle sona erdi.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinde derslikler, amfi derslikler, bilgisayar laboratuvarları, hukuk fakültesine ait sanal mahkeme dersliği, güzel sanatlar ve tasarım fakültesine ait atölyeler, uygulamalı bilimler fakültesine ait gastronomi uygulama mutfağı ve işletme fakültesine ait focus laboratuvarı bulunuyor. Ayrıca konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve kafeterya gibi sosyal alanlar yer alıyor.

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