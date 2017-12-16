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Eğitim

Altınbaş Üniversitesi en fazla eğitim ihracatı yapan ilk üç vakıf üniversitesinden biri oldu  

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında Altınbaş Üniversitesi, eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan üçüncü vakıf üniversitesi oldu

16 Aralık 2017 17:38

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında Altınbaş Üniversitesi, eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan üçüncü vakıf üniversitesi oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın katıldığı tören farklı sektörlerden pek çok ismi bir araya getirdi. 17 farklı kategoride ödüllerin verildiği tören Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından başarılı kurum ve firmalara ödülleri takdim edildi.

Eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan üç vakıf üniversitesinden biri olan Altınbaş Üniversitesi bu yıl ikinci kez aynı başarıyı gösterdi. Kurum adına ödülü üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş alırken, üniversitenin uluslararası öğrencilerinden bir kısmı da töreni izleyen konuklar arasında yer aldı.

Türkiye\'ye en fazla yabancı öğrenci getiren ilk üç üniversiteden biri olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, \"Bu memnuniyetimiz, Türkiye\'nin hem ekonomisine, hem itibarına hem de kültür ihracatına büyük bir katkı sağladığımızdan dolayı. Her yıl daha fazla yabancı öğrenci Türkiye\'deki üniversitelere geliyor. Bu artık bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri Türk öğrencilerin yanında dünyanın dört bir yanından toplamda 150 ülkeden, bu sene itibariyle 120 bin öğrenciyi Türkiye\'de ağırlıyor. Onlara üst düzey eğitim veriyor. Biz de üniversite olarak üzerimize düşen görevi layığıyla yerine getirmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Böyle bir ödülü ikinci kez aldığımız için de sevinçliyiz\" diye konuştu.

 

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