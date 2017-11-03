Altınbaş Üniversitesi CTS Müdürü Dalaman: Cinsel taciz, cinsel saldırının öncüsüdür

İSTANBUL, (DHA) - Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Zeynep Banu Dalaman, \"YÖK\'ün talebi üzerine üniversitemizde Cinsel Taciz ve Saldırı (CTS) Birimi kurduk, bu çok önemli bir adım\" dedi. Dalaman, \"Cinsel taciz, cinsel saldırının öncüsüdür. Cinsel tacizin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Bu anlaşılınca cinsel saldırının önleyicisi olacaktır\" diye konuştu.

\"ÜNİVERSİTEMİZDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ELE ALAN DERSLERİMİZ VAR\"

Altınbaş Üniversitesi\'nde Yükseköğretim Kurumu\'nun (YÖK) talebi üzerine Cinsel Taciz ve Saldırı Birimi kuruldu. Bu birimde toplumsal cinsiyet, kadına şiddet, cinsel taciz ve saldırılara ilişkin dersler yapılarak bilinç seviyesinin artırılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Dalaman \"Cinsel saldırı ve taciz insan hakları ihlalidir. 2015 yılında Özgecan Aslan cinayetiyle başlayan bir farkındalık oluştu. YÖK de kendi içinde toplumsal cinsiyet birimi kurdu ve üniversitelere özellikle toplumsal cinsiyet, kadına şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırılarla ilgili derslerin koyulması talebinde bulundu. Bununla birlikte üniversiteler cinsel taciz ağlarını kurdu. Biz de bu ağlara CTS birimleri olarak katıldık. Öncelikle üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konuları ele alan derslerimiz var. Bütün personelimize bu konuyla ilgili eğitimler veriyoruz. Kız öğrencilerin daha rahat hareket etmesi için onlara uygun kampüsler oluşturmaya çalışıyoruz ve bir başvuru hattı açıldı. Bu tür olayları yaşayan kişiler o hattan başvurup danışmanlarımızla konuşabiliyor\" diye konuştu.

Cinsel saldırı ile cinsel taciz arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini belirten Dalaman, \"Cinsel saldırı vücut dokunamazlığının ihlalidir ve Anayasa\'nın 102\'nci maddesinde bu tanımlanmaktadır. Cinsel taciz ise vücuda dokunmadan yapılan her türlü şaka, istenmediği halde flört isteği, söz veya mesajlaşma yoluyla bir takım isteklerde bulunma, el kol hareketleriyle cinselliği çağrıştırıcı hareketler yapmadır. Aradaki temel fark bu\" ifadelerini kullandı.

\"CİNSEL TACİZ, CİNSEL SALDIRININ ÖNCÜSÜDÜR\"

Cinsel saldırı ve tacizin insan hakları ihlali olduğunu dile getiren Dalaman, \"Cinsel taciz, cinsel saldırının öncüsüdür. Cinsel tacizin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Bu anlaşılınca cinsel saldırının önleyicisi olacaktır. Gençlerimizin bu konuda eğitilmesi, üniversitede başlarına bir şey geldiğinde başvurabilecekleri bir yer olması önemli bir adım, bu tür birimlerin yaygınlaştırılması lazım\" dedi.

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