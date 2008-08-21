Altın yumurtlayacak

4. sınıfa geçen kızı Özge için 2 YTL'ye yavru bir ördek alan Tansel Turgut, tezgahın üstünde yavru ördeği beslemek istediği sırada ördek, hurda altın kutusundan bir parça altını yutmuştu. Evine götürerek bir süre yavru ördeği besleyen Turgut, karnında 1 gram ağırlığında altın parçası bulunan ve 15 gün önce yüksekten düşerek bacağını kıran ördeği, bakımını daha iyi yapabileceğine inandığı dükkanının bulunduğu işhanının görevlisi Tuğrul Yıldız'a verdi.



Yavru ördeği evine götüren Tuğrul Yıldız, önce yavru ördeğin kırık bacağını sardı. Bir süre sonra yürümeye başlayan ördeğin karnında altın bulunduğu iddiasının doğruluğunu belgelemek için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine giderek yavru ördeğin röntgenini çektirdi. Röntgende yavru ördeğin karnında altın parçasının varlığı gözlendi.



Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Atalay, kendilerine getirilen yavru ördeğin filmini çektiklerini ve filmde bacakta kırık ve karnında metal parçası bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Atalay, şöyle devam etti:'' Çekilen röntgende karın bölgesinde bir metal parçası görülmekte, metal parçası dışkı yoluyla çıkar, eğer bağırsaklarda bir tıkanma olursa o zaman cerrahi müdahale yapabiliriz. Ancak bu riskli bir operasyon olur.



Tuğrul Yıldız, ''Yavru ördeğimiz 22 gün önce yuttuğu altın parçasını hala çıkaramadı. Doktor, kısa sürede çıkacağını söylüyor. Biz de bir an önce altın parçasının çıkmasını ve ördeğimizin sağlığına kavuşmasını istiyoruz'' dedi.



Tuğrul Yıldız'ın çocukları Şeyma ve Kamil de yavru ördeğe gözleri gibi baktıklarını ve ördeği çok sevdiklerini söylediler.





