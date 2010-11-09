-ALTIN YENİ BİR REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1,422,55 dolara yükselerek yeni bir rekor daha kırdı. Altının fiyatlarında dün başlayan yukarı yönlü seyir haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Dün iki defa rekor kıran ve rekorla kapanan altının fiyatı, bugün de sabah saatlerinde 1,413,25 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırmıştı. Yukarı yönlü tırmanışını sürdüren altın, onsu 1,422,55 dolara kadar yükselerek, rekorunu yenilemiş oldu. Altının onsu alışta 1,410,07 dolar, satışta da 1,420,90 dolar civarında işlem görüyor.