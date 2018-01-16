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Ekonomi

Altın ve doların ardından en çok gayrimenkul kazandırdı

İSTANBUL-(DHA)-SON on yılda İstanbul’da fiyatı ortalama yüzde 174 artan gayrimenkul, yatırımcısına borsa ve eurodan daha fazla gelir getirirken, altın ve euronun ardından en çok kazandıran üçüncü yatırım aracı oldu

16 Ocak 2018 12:56

İSTANBUL-(DHA)-SON on yılda İstanbul’da fiyatı ortalama yüzde 174 artan gayrimenkul, yatırımcısına borsa ve eurodan daha fazla gelir getirirken, altın ve euronun ardından en çok kazandıran üçüncü yatırım aracı oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, İstanbul’un konut fiyatları araştırmasını ve medya başlıklarını araştırdı. Ajans Press’in RE/Max Türkiye’nin araştırmasının yanı sıra medyadan elde ettiği bilgilere göre, İstanbul’da gayrimenkul yatırımcısı gelirlerini katladı. Yatırımcısına ortalama yüzde 110 getiri sağlayan borsa ve yüzde 163 değerlenen euroyu geride bırakan gayrimenkul, yatırımcına önemli ölçüde kazanç sağladı.

MEDYADA EN ÇOK GAYRİ MENKUL HABERİ YAPILDI

Gayrimenkul başlığı altında, geçtiğimiz yıl medyaya 63 bin 923 haber yansırken, konut fiyatlarıyla alakalı çıkan haber sayısı 13 bin 322 oldu. Özellikle son bir haftada içerisinde konut fiyatlarıyla alakalı haber çıkışları artışa geçerken, Kanal İstanbul projesinin geçtiği güzergahlardaki konutların, mevcut değerlerini katlayarak, yüzde 50 oranında artacağı başlığı, medyada öne çıkan haberler arasında yer aldı.

İSTANBUL\'UN BAZI İLÇELERİ DOLARA FARK ATTI

ITS Medya’nın RE/Max Türkiye’nin araştırmasından derlediği bilgilere göre, gayrimenkul fiyatları İstanbul genelinde olmasa da bazı ilçeler bazında dolara fark attı. Son on yılda dolar yüzde 226 artış kaydederken, Kadıköy’de metrekare fiyatları yüzde 291, Beşiktaş’ta yüzde 288, Bakırköy’de yüzde 272, Sarıyer’de yüzde 259, Zeytinburnu’nda yüzde 241 yükselerek dolar artışını geride bıraktı. Ortalamanın üzerinde artış göstererek listeye adını yazdıran diğer ilçeler arasında, yüzde 222 ile Bağcılar, yüzde 212 ile Maltepe, yüzde 204 ile Kartal ve yüzde 180 oranla Ümraniye yer aldı.

(FOTOĞRAF)

 

 

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