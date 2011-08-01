Altın ve dolar haftaya düşüşle başladı

T24 - Uzun süredir merakla beklenen ABD'deki borç tavanının yükseltilmesi yönünde anlaşma adımı atılması, piyasalara da rahatlama getirdi. Güvenli liman altının fiyatı yüzde 1'e yakın gerilerken, içeride TL, dolar ve euroya karşı değerlendi.



Euro/dolar 1.4440

dolar/TL 1.6730 ile yüzde 0.65 aşağıda

euro/TL 2.4130 ile 0.3 gerilemiş durumda

Borsa ilk seansı yüzde 0.5'lik yükselişle 62,595 puandan kapattı.



ABD Başkanı Obama'nın anlaşma yönünde adım atıldığını açıklamasının ardından, dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Ancak, daha sonra artan risk iştahıyla yeniden geriledi. Euro/TL paritesi şu sıralarda önceki işlem gününe göre hafif yükselişle 1.44'ün hemen üzerinde seyrediyor.



hurriyet.com.tr'nin haberine göre,içeride de TL'nin yükselişi devam ediyor. Dolar/TL Cuma günü uluslararası piyasalardaki kapanışına göre yüzde 1.5'lik gerilemeyle 1.67'nin üzerinde seyrederken, euro/TL de yüzde 1'lik kayıpla 2.41'in üzerinde işlem görüyor.





İstifaların etkisi sınırlı



Geçen hafta oluşan iyimser hava ile toparlanma sürecine giren TL, Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve üç kuvvet komutanının istifaları nedeniyle kritik bekleme sürecine girmişti.



Ancak, uzmanlar konunun büyük bir krize dönüşmeden çözüme kavuşturulduğu ve piyasalar üzerinde büyük etkisi olmasının beklenmediği yönünde açıklamalarda bulunuyor.



OYAK Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Alper Erginol, Merkez Bankası'nın dövizdeki yukarı yönlü tırmanışın önünü kesmek için döviz alım ihalelerini kesmesinin ve yabancı para karşılık oranlarını indirme hamlelerinin kurda yaşanan tansiyonu düşürdüğünü ifade etti. Erginol, dövizin 1,7300 lira seviyelerinin üzerinde kadar yükseldiğini, haftayı ise 1,6800-1,6900 lira aralığından kapattığını, bugün ise aşağı yönlü bir hareketin görüldüğünü bildirdi.



Erginol, dolarda volatilitenin devam etmesiyle birlikte Türk Lirası'nın bir miktar daha değerlenmesinin beklenebileceğini vurgulayarak, dövizde 1,6500 liraya doğru geri çekilmenin olabileceğini, ancak bu seviyenin altının beklenmemesi gerektiğini söyledi.



ING Bank'ın piyasa raporunda gelişmelerle ilgili şu değerlendirme yapıldı:



"Son dönemde piyasaları meşgul eden ABD borç tavanının arttırılmasına yönelik görüşmelerin olumlu sonuçlanmak üzere olduğuna dair hafta sonu gelen haberler ilk etapta doları destekledi. Cuma günü Genelkurmay Başkanı’nın görevden ayrıldığı haberleriyle ilk önce yükselen dolar/TL ise bugün kayıplarını geri almış görünüyor. Çarşamba günü gelecek Temmuz enflasyonunun yakından takip edildiği piyasada bu veriye kadar yatay bir seyrin hakim olabileceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz haftayı 2.05 seviyesinin üzerinden kapatan 50:50 euro/dolar döviz sepetinin bu seviyelerde dalgalı seyrini koruyacağını öngörüyoruz".





Altın da geriçekildi



ABD'deki krizin çözülme aşamasına gelmesi güvenli liman altının onsunun da yüzde 1'e varan geri çekilme yaşamasına neden oldu. Altının onsu 1,615 dolara gerilerken, artan iyimserlikle gümüş de yüzde 1'lik düşüşle 39.50 dolar seviyesine geldi.



Uzmanlar, altındaki hareketle birlikte 1,600 doların altının görülebileceğini belirtiyor.



Erginol, uluslararası piyasalarda altının onsundaki fiyat artışlarına ilişkin, "Altının onsundaki hareketliliğin temelinde, yurt dışında özelikle ABD'nin borçlanma limitine ilişkin belirsizliğin geçen hafta sürmesi etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak altını fark etmiş bulunmaları geliyordu. Bu hafta içerisinde ABD'nin borçlanma tabanındaki limit artışındaki uzlaşmanın etkisiyle altında bir miktar geri çekilme, kar realizasyonu görmemiz olası. Geri çekilmelerde önemli destek seviyesi 1,580 dolar seviyesi olacaktır. Bu seviyelere doğru geri çekilme beklenebilir" dedi.



Dolar ve altındaki düşüş kapalıçarşıda da fiyatları aşağı çekerken, Cumhuriyet Altını 590 lira, çeyrek altın 144 lira, gram altın ise 87 liradan satılıyor.



ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.5'lik yükselişle 97 doların üzerine çıktı.





Borsa artıda başladı



İMKB 100 Endeksi birinci seansta, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0.5 oranında artışla 62,595 puandan kapattı.





