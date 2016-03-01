Altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı, bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 119,02 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, çeyrek altın ise piyasaların kapalı olduğu saatlerde 195 liraya yükseldi.

Radikal'de yer alan habere göre; gram altın, şu saatlerde 117.60 lira seviyelerinde, eyrek altın ise 193.20 lira seviyelerinde dengelendi. 11 Şubat'ta 118,92 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,38 artışla 118,11 liradan tamamlamıştı.

Uzmanpara'ya konuşan ALB Forex Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, UZMANPARA'ya altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ons fiyatlarındaki yükseliş yönlü hareket daha önce de ifade ettiğimiz gibi devam ediyor. Ons fiyatındaki yukarı yönlü hareket devam ettiği müddetçe gram bazında yeni rekorlar gelebilir.

"Çeyrek 203 liraya çıkabilir"

Mevcut yapıda sabah saatlerinde Çin'den gelen kötü verilerin eşliğinde altının yükseliş yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu tabloda Çin kaynaklı endişelerin altın üzerinde şu ana kadar pozitif etki yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Yükseliş devam ederse gram altının fiyatı 120 liraya, çeyrek altının fiyatı ise 198 liraya ulaşabilir.

Eğer ons fiyatları 1.300 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydederse gram altın 123 lira, çeyrek altın ise 203 liraya çıkar bu senaryoda."