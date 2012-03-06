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Ekonomi

Altın tepetaklak, dolar yükselişte

Altının onsundaki düşüş Kapalıçarşı'daki fiyatlara da yansıyor. 24 ayar altının gramı 96.3 liradan, çeyrek altın 157 liradan satılıyor

06 Mart 2012 18:49

 

T24 - Yunanistan'a yönelik endişelerle altın fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, dolar içeride 1,79'u aştı. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2'den fazla düşerek 1664 dolara kadar geriledi.
 
Altın fiyatları düşerken, dolar içeride artıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2'den fazla düşerek 1664 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatlarının gerilemesinde Yunanistan borç takasına yönelik endişeler ve risk iştahının azalması etkili oldu.

Altın fiyatları bir hafta önce 1785 dolara kadar yükselmişti. O günden bu yana fiyatlarda yüzde 7'nin üzerinde düşüş yaşandı.

Altının onsundaki düşüş Kapalıçarşı'daki fiyatlara da yansıyor. 24 ayar altının gramı 96.3 liradan, çeyrek altın 157 liradan satılıyor.


Dolar 1,79'u aştı


Küresel ekonomiye yönelik kaygılar döviz piyasasında da etkisini gösterdi. Bankalararası piyasada dolar, Euro/dolar Paritesindeki düşüşün de etkisiyle en son 30 Ocak'ta görülen 1,79'u aştı.

Yunan yetkililer 8 Mart'ta sona erecek olan borç takasına katılım süresinin uzatılmayacağını ifade ederek, piyasada borç takasına katılımı artırmak için sürenin uzatılabileceği yönündeki söylentileri yalanlamış oldular.

 

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