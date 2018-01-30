'Altın Taç' ve 'Dağ Keçisi Figürü' Türkiye'ye getirildi

Türkiye'ye geri getirilen binlerce yıllık tarihi eserler "Altın Taç" ile "Dağ Keçisi Figürü"nün tanıtım töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde, Türkiye'ye geri getirilen binlerce yıllık tarihi eserler "Altın Taç" ile "Dağ Keçisi Figürü"nün tanıtım törenine katıldı.

Anadolu topraklarının binlerce yıllık büyük bir kültür hazinesi niteliği taşıdığını belirten Kurtulmuş, bu coğrafyada hem İslam dönemi hem de İslam öncesi dönemin eserlerinin mevcut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en geniş arşivi ve en zengin yaşayan kütüphanesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, böyle bir kültürel mirasa ve çeşitliliğe sahip olunması dolayısıyla Türkiye ile iftihar ettiklerini, bu birikimlerin gün yüzüne çıkarılması için gayret sarfettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin kültürel zenginliğinin bazı çevrelerin ilgi odağı olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bazı mafyatik yapıların eski eserleri ait oldukları topraklardan çıkarıp belli yerlere pazarladığını, sanata değer verdiği zannedilen ülkelerdeki sanat galerilerinde ve müzelerde, kaçırılan bu eserlerin sergilendiğini Türkiye'den de geçmişte bazı eserlerin kaçırılarak yurt dışında sergilendiğini kaydetti.

İngiltere, Almanya ve Amerika'daki müzelerde Türkiye'den kaçırılan çok sayıda eserin olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu konu üzerinde büyük bir hassasiyetle durduklarını, eserlere sahip çıkma gayreti içinde olduklarını aktardı.

Kurtulmuş, eserlerin peşine "hafiye" gibi takıldıklarını, mahkeme süreçleri ve bilirkişi raporlarını takip ettiklerini belirtti.

"Türkiye'nin müzelerine değer katacak"

Değerli iki eserin müzeye ve sanat çevresine kazandırıldığını ifade eden Kurtulmuş, Altın Taç'ın Anadolunun güneybatısındaki Karya bölgesine ait olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine ait bir eserin İskoçya'da peşine düşüldü, mahkeme süreçleri açıldı. Sonunda kaçak eser elinde bulunan taraf, mahkemeden vazgeçtiği için mahkeme Türkiye'nin lehine karar verdi. Türkiye'ye ait olduğu tespit edildi, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye getirildi. Bu eser Karya Bölgesi'nde çok zengin birisine ait bir mezardan alınmış bir hatıra eser olduğu anlaşılıyor. Çok nadide eserlerden birisi. Dünya ölçeğinde herhalde benzeri bulunmayan eserlerden birisi. Türkiye'nin müzelerine değer katacak. Ülkemizde bu 2 bin 400 yıllık eserimizi sergilemeyi sürdüreceğiz."

"55 eserin Türkiye'ye getirilmesi için gayret edeceğiz"

Kurtulmuş, Dağ Keçisi Figürü'nün gelmesiyle beklenen eser sayısının 56'dan 55'e düştüğünü, 55 eserin de en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmesi için gayret edeceklerini kaydetti.

İki eserin ana yurduna getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, daha sonra eserlerin tanıtımını gerçekleştirdi.