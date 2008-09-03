Altın sarısı bulgura dikkat!

Gaziantep Tarım İl Müdürü İbrahim Yılmaz, bazı işletmelerin bulgurun sarı görünüm kazanması için boya kullanmış olabilme ihtimaline karşı, tüketicilerin aşırı sarı görünümlü bulguru almaktan kaçınmalarını istedi.



Yılmaz, Türkiye'deki bulgur üretiminin büyük bölümünün Gaziantep'te yapıldığını, bu işletmelerin de yeni teknolojik makinelerle üretim yaptıklarını belirtti. Buğday üretimi yapan, ancak üretim izni bulunmayan bazı işletmelerin, bulgurun aşırı sarı ve canlı durması için katkı maddesi kullanmış olabileceklerini belirtti.



Tüketicilerin duyarlı olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Denetimler sırasında rastladığımız kayıt dışı çalışan işletmeleri süresiz olarak kapatıyoruz. Halkın genel sağlığını tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 5 bin YTL peşin para cezası da veriyoruz.'' diye konuştu.



Kaliteli ve damak tadına hitap eden bulgurun sert buğdaydan yapıldığını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 2 yıldır ülke genelinde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle sert buğdayda ciddi bir üretim düşüklüğü yaşandı. Bu üretim düşüklüğü de fiyatların aşırı artmasına yol açtı. Bazı bulgur fabrikaları da aşırı fiyat artışına karşı bulguru, fiyatı daha düşük olan yumuşak buğdaydan imal etmeye başladı. Bu durum da bulgurdaki fiyat düşüklüğü yanında kalite düşüklüğüne yol açtı.'' Gaziantep'te üretim iznine sahip 42 bulgur fabrikası bulunuyor.



