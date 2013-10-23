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Dünya

Yunanistan, Altın Şafak Partisi'nin finansmanını askıya aldı

Yunan parlamentosu, aşırı sağcı Altın Şafak partisinin devlet finansmanı askıya aldı

23 Ekim 2013 10:29

Yunanistan’da kabule dilen yeni yasaya göre, terörist eylemlerle bağlantısı olduğu belirlenen partilerin devlet finansmanı kesilecek. Yunan parlamentosu, aşırı sağcı Altın Şafak partisinin devlet finansmanını da askıya aldı.

300 sandalye sayılı mecliste 235 oyla kabul edilen yeni yasaya göre, terörist eylemlerle bağlantısı olduğu belirlenen partilerin devlet finansmanı kesilecek.

Altın Şafak partisinin 2013 seçimleri için aldığı ödenek 873 bin Euro’ydu. Yunanistan'da öldürülen solcu müzisyenin ardından aşırı Altın Şafak partisi üyeleri tutuklanmaya başlamıştı. Altın Şafak'ın lideri Nikos Mihaloliakos ve iki milletvekili hala tutuklu yargılanıyor.

 

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