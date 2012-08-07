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Dünya

Altın Şafak üyeleri Türklere saldırdı

Yunan milli marşını söyleyerek Türk azınlık ve Türkiye aleyhinde sloganlar atan göstericiler, derneğin bahçesinde bulunan Türklere şişelerle saldırdı

07 Ağustos 2012 11:57

Batı Trakya'da, Gümülcine Türk Birliği'ne (GTGB), aşırı sağcı Altın Şafak örgütü üyesi göstericiler tarafından saldırı düzenlendi.

Yerel yönetimler tarafından kent meydanında göçmenlerle ilgili düzenlenen bir gösteriye katılan Altın Şafak örgütü üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, gösterinin ardından Gümülcine Türk Konsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti.

Polisin, Türk Konsolosluğu'nun bulunduğu caddeye girmesine izin vermediği göstericiler, daha sonra GTGB binası önünde toplandı. Burada Yunan milli marşını söyleyerek Türk azınlık ve Türkiye aleyhinde sloganlar atan göstericiler, derneğin bahçesinde bulunan Türklere şişelerle saldırdı.

Polisin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırılan göstericiler daha sonra kent meydanına dönerek dağıldı.

GTGB Başkanı Koray Hasan olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, herkese sağduyulu olma çağrısında bulundu.

GTGB'nin göçmen konusuyla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirten Hasan, ''Göçmenleri buraya biz getirmedik. Kim getirmişse, gitsinler orada gösteri yapsınlar. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz ancak, herkesin sağduyulu hareket etmesini istiyoruz. Kimse taşkınlığa kapılmasın'' diye konuştu.

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