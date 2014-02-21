Altın Şafak partisine yeni darbe



Aşırı sağcı Altın Şafak partisinin toplam 18 milletvekilinden yarısı hakkında dört ay önce başlayan soruşturma sürüyor. Savcılık, geri kalan 9'unun dokunulmazlığının kaldırılması için perşembe günü Yunan parlamentosuna başvuruda bulundu. Başvurunun büyük ihtimalle kabul edileceği belirtiliyor.

Altın Şafak partisi üyeleri hakkında 2013 yılının eylül ayında bir solcu müzisyenin öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Cinayetle ilgili olduğu sanılan şüphelilerin Altın Şafak partisi üyesi olması üzerine parti genel başkanı Nikos Mihaloliakos, parti sözcüsü Ilias Kasidiaris, Hristos Pappas ve beş önemli ismi gözaltına alınmıştı. Şahıslar "suç örgütü üyesi olmakla" suçlanmış, bunlardan Kasidiaris ile beş Altın Şafak üyesi ekim ayında şartlı olarak serbest bırakılmıştı.

Siyasi yorumcular savcılık başvurusunu, aşırı sağcılara yönelik yeni bir darbe olarak nitelendiriyor. Skai televizyonu adliye muhabiri Ioanna Mandru, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen 9 milletvekilinin yanı sıra tutuklu ya da şartlı salıverilmiş olan milletvekilleri hakkında da yasadışı silah bulundurma gibi ek suçlamalar yöneltilebileceğine dikkat çekti.

Parti Avrupa seçimlerinde iddialı

Yunanistan'da 2012 yılının haziran ayında yapılan seçimlerde Altın Şafak, oyların yüzde 7'sini alarak ilk kez parlamentoya girmişti. Anketlere göre parti, ülkenin üçüncü büyük siyasi gücü konumunda ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de milletvekili çıkartma ihtimali bulunuyor. Yunanistan'da aynı döneme denk gelen yerel seçimlere de Altın Şafak iddialı giriyor. Parti sözcüsü Kasidiaris, daha şimdiden Atina belediye başkanlığına aday olduğunu ilan etti. Partinin güçlü olduğu kentlerden Pire'de de Nikos Kuzilos yerel seçimlerde aday olduğunu duyurdu.

Adliye muhabiri Ionna Mandru soruşturmalar nedeniyle aşırı sağcı partinin adaylarının seçimlerin dışında kalabileceğini ifade etti. Henüz hakkında soruşturma açılan siyasetçilere seçim yasağı getirilmiş değil bu konuda Yunanistan'ın en üst mahkemesi olan Areopag'ın bir hüküm vermesi gerekiyor. Ancak bu hükmün Altın Şafak lehine olması mevcut soruşturmalar dikkate alındığında pek muhtemel görünmüyor.

Yedek parti kuruldu

Aşırı sağcılarsa Altın Şafak partisinin yasaklanması durumunda Avrupa Parlamentosu seçimlerine girebilmek için daha şimdiden yeni bir parti kurdu. Parti sözcüsü Kasidiaris ocak ayı sonunda Atina'da 3 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "Ulusal Şafak" adında yepyeni bir parti kurulduğunu ve bu partiyle “yurtseverlere” siyasi bir alternatif sunmak istediklerini açıkladı. Kasidiaris, haklarındaki gizli soruşturmaların ana akım siyasetçilerin kendilerinden korktuğunu ve ülkenin en önemli siyasi gücü haline geldiklerini gösterdiğini belirtti. Eski partileri ve medyayı “bu gerçeğin” üzerini örtmeye çalışmakla itham etti.

Ekim ayında Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras Neonazi partisinin tepe yöneticilerine yönelik operasyondan övgüyle söz etmiş ve ABD'ye yaptığı bir ziyarette de aşırı sağcıların "ezileceğini" ifade etmişti. Ne var ki muhafazakar başbakanın savcılık başvurusu ile ilgili olarak daha sessiz olduğu görülüyor. Atina televizyon kanalı Alpha'nın adliye muhabiri Lora Ioannu, “Hükümetin, yargı girişiminin siyasi bir savaş ilanı gibi görünmesini istemediği, bunun Altın Şafak partisinin işine geleceği” yorumunu yaptı.