-ALTIN ROZETE 2 SİPARİŞ TBMM (A.A) - 21.06.2011 - Mazbatalarını alarak TBMM'de kaydını yaptıran milletvekilleri arasında sadece AK Parti'li Mehmet Akyürek ile MHP'li Hasan Hüseyin Türkoğlu, 22 ayar altın rozet aldı. Kayıt yaptıran yaklaşık yüz milletvekili 60 lira vererek, altın kaplama rozet almayı tercih etti. Kayıtlarını dün yaptıran AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ile MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ise yaklaşık 800'er lira tutarındaki 22 ayar altın olan rozetten sipariş verdi. Milletvekili kayıtları bugün de sürüyor. AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, AK Parti Ankara Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, AK Parti Adana Milletvekili Necati Çetinkaya, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, AK Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak kaydını yaptırdı. AK Parti Yozgat milletvekilleri Başer ve Soysal, rozetleri birbirine takarken, CHP'li Doğan Şafak'ın rozetini eşi Nuran Şafak taktı. Milletvekilleri meclise elleri boş gelmiyor. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, TBMM personeli ve gazetecilere leblebi ikram etti.