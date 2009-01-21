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Dünya

Altın rengi elbisenin anlamı

44. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'a girişinde altın rengi kıyafetiyle dikkat çekti.

21 Ocak 2009 02:00

ABD'de bugün görevi devralan 44. Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, tarihi günde Beyaz Saray'a girişinde altın rengi kıyafetiyle dikkat çekti.

Elbise Küba doğumlu Amerikalı “avargard” modacı Isabel Toledo'nun imzasını taşıyor. Michelle Obama'nın, ABD'nin 47 yıldır ambargo uyguladığı bir ülkede doğmuş bir modacıyı tercih etmesi de "ilginç" olarak yorumlandı. Kimi siyasi yorumcular, bunun da "bir barış mesajı" olabileceğini söyledi.

Amerikan Associated Press ajansı, 43. Başkan George Bush ve eşi Laura'nın Beyaz Saray önünde eşi Michelle ile birlikte karşıladığı Barack Obama'nın da bu tarihi günde kırmızı kravatı tercih ettiğini belirtti.

Michelle'in elbisesini tasarlayan Isabel Toledo, “ağırbaşlı çalışan” Anne Klein'ı etkilemeye gayret etmişti. ABD'nin yeni başbayanı Michelle Obama, modacılar Narciso Rodriguez,  “Zero Maria Cornejo” ve Chicago'lu Maria Pinto'yu tercihiyle biliniyor.

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