Altın rengi elbisenin anlamı

ABD'de bugün görevi devralan 44. Başkan Barack Obama'nın eşi
Michelle Obama, tarihi günde Beyaz Saray'a girişinde altın rengi
kıyafetiyle dikkat çekti.
Elbise Küba doğumlu Amerikalı “avargard” modacı Isabel Toledo'nun imzasını taşıyor. Michelle Obama'nın, ABD'nin
47 yıldır ambargo uyguladığı bir ülkede doğmuş bir modacıyı tercih
etmesi de "ilginç" olarak yorumlandı. Kimi siyasi yorumcular, bunun da "bir barış mesajı" olabileceğini söyledi.
Amerikan Associated Press ajansı, 43. Başkan George Bush
ve eşi Laura'nın Beyaz Saray önünde eşi Michelle ile birlikte
karşıladığı Barack Obama'nın da bu tarihi günde kırmızı kravatı tercih
ettiğini belirtti.
Michelle'in elbisesini tasarlayan Isabel Toledo, “ağırbaşlı çalışan” Anne Klein'ı etkilemeye gayret etmişti. ABD'nin
yeni başbayanı Michelle Obama, modacılar Narciso Rodriguez, “Zero
Maria Cornejo” ve Chicago'lu Maria Pinto'yu tercihiyle biliniyor.