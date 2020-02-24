Altın rekor kırmaya, petrol fiyatları düşmeye devam ediyor; yatırımcıların 'güvenli liman'a kaçışı sürüyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin'in dışında birçok ülkeye sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar "güvenli liman"a yönlenmeye devam ediyor. Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla düştü.

Son gelişmelerde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınınından 2.621 kişi yaşamını yitirirken, 79.400 kişi salgından etkilendi.

Petrol fiyatları, salgının Güney Kore, İtalya ve İran'a da sıçraması sonucunda talep endişeleriyle birlikte düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 4,8 gerileyerek 55.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4,76 düşüşle 50.84 dolardan işlem görüyor.

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Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1,27 artışla 18.76 dolardan,

altın, yüzde 2,08 artışla 1,683.20 dolardan,

bakır, yüzde 1,55 düşüşle 2.56 dolardan,

platin, yüzde 0,73 düşüşle 969.00 dolardan ve

paladyum yüzde 1,67 düşüşle 2,561.89 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları rekora doymuyor

Haftaya hızlı başlayan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Ons altındaki yükseliş tüm altın ürünlerinde fiyatların yükselmesine neden oldu.

İç piyasada gram altın fiyatı 333 liraya, çeyrek altın 544 liraya, Cumhuriyet altını da 2.252 liraya yükseldi.

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