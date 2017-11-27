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Altın Rehber TV'den Esenyurt Üniversitesi'ne 'en iyi çıkış yapan üniversite' ödülü

İSTANBUL, (DHA)- Esenyurt Üniversitesi, Altın Rehber TV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "yılın enleri" ödül töreninde 'en iyi çıkış yapan üniversite' ödülünün sahibi oldu

27 Kasım 2017 17:37

İSTANBUL, (DHA)- Esenyurt Üniversitesi, Altın Rehber TV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen \"yılın enleri\" ödül töreninde \'en iyi çıkış yapan üniversite\' ödülünün sahibi oldu. 

Siyaset, magazin, eğitim ve sanat dünyasının yanı sıra birçok firma ve iş adamının da katıldığı ödül töreni Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gecenin sunuculuğunu Tamay Kılıç ve Ata Çağlayan üstlenirken, Freestyle Danger Crew de şovlarıyla geceye renk kattı.

\"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK\"

Henüz 4 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen geldikleri noktadan oldukça memnun olduklarını dile getiren Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, \"Bu ödülü emeklerimizin bir karşılığı olarak görüyoruz. Çok kısa zamanda önemli bir yol aldık. Eğitimde önceliğimiz her zaman çağın gereklerine uymak. Dünyada olup bitenleri yakından takip ediyoruz. Bunun yanı sıra milli değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek için de çalışıyoruz. Öğrenci ve hocalarımız arasındaki diyalog da bizim için çok önemli. Bunların hepsi birleşince başarı da geliyor. Bu yolda bize destek olan ve bizi bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum\" dedi. 

 

 

 

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