Altın Protakal Film Festivali 50. açılışını yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 50’nci yılını kutlayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış resepsiyonu, Harrington Park Otel’de gerçekleşti.

11 Ekim’e kadar devam edecek festivalin açılış resepsiyonuna katılan konukları, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın ve AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dağıstanlı karşıladı. Konukların karşılanması 50’nci festivalin Ulusal Uzun Metraj yarışması jüri Başkanı Türkan Şoray’ın gelişine dek devam etti.

Emre Baylan'ın Doğan Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Antalya protokolünün ve kentin önde gelen isimlerinin katıldığı geceye Eşref Kolçak, İzzet Günay, Süleyman Turan, Ahmet Mekin, Göksel Arsoy gibi Yeşilçam’ın emektarlarının yanı sıra, Arda Kural gibi sinemanın yeni yüzleri katıldı.

Tuncel Kurtiz dakikalarca ayakta alkışlandı

İbrahim Kendirci’nin sunuculuğunu yaptığı gece, Altın Portakal Mapping Show’la başladı. Otelin Konyaaltı sahiline bakan cephesinin 3 boyutlu sinema perdesine dönüştüğü şovda, Altın Portakal’ın 50 yıllık tarihinden fotoğraf kareleri yansıdı. Şovun sonunda 27 Eylül günü hayata veda eden Tuncel Kurtiz’in fotoğrafı ‘Unutmayacağız’ yazısıyla yansıdı ve geceye katılanlar dakikalarca alkışlayarak Kurtiz’i andı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, gecede yaptığı konuşmada, “Özel bir yılda Türkiye’nin en uzun soluklu sanat festivalinin ev sahipliğini yapma şerefi, onuru belediye başkanı olarak bana isabet ettiği için heyecan duyuyorum” dedi. Konuşmasına 4 gün arayla hayata veda eden Türk sinemasının unutulmaz ismi Tuncel Kurtiz ve yazar Turgut Özakman’ı anarak devam eden Başkan Akaydın, “Bizim için çok büyük bir acı oldu. Saygıya anıyoruz” dedi.

Barış mesajı verildi

Başkan Akaydın, yarım asrı geride bırakan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl temel hedefin Türk sinemasının son 50 yılına damga vuran, Altın Portakal’a emeği geçen herkesi, festivalin mimarlarını anmak, onurlandırmak ve taçlandırmak olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, “Sinema sanatının, sinema kültürünün barış, sevgi dolu selamlarını buradan Antalya halkı adına da göndermek istiyorum” diye konuştu.

50’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış resepsiyonu, Kübalı grupların dans gösterisiyle devam etti. Gece dakikalar süren havai fişek gösterisi ve Kübalı müzik gurubunun konseriyle ilerleyen saatlere kadar devam etti.