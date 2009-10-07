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Kültür-Sanat

Altın Portakal'ın programı belirlendi

10 - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programı belli oldu.

07 Ekim 2009 03:00

10 - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programı belli oldu.

10 Ekim Cumartesi günü Atatürk anıtına çelenk sunma ile başlayacak festival, film gösterimleri, açık hava konser ve sinemaları, açılış töreni ile devam edecek. Festivalin diğer günkü etkinlikleri ise şöyle:

11 Ekim Pazar: Avni Tolunay, Behlül Dal, Hayati Hamzaoğlu ve Tarık Akıltopu'nun mezarlarının ziyareti, film gösterimleri, açılış korteji, konserler ve açık hava sinemaları

12 Ekim Pazartesi: Ulusal jüri basın toplantısı, söyleşi ve tören, film gösterimleri sergi açılışları, ulusal kısa film ve belgesel gösterimleri, açık hava konser ve sinemaları

13 Ekim Salı: Uluslararası jüri basın toplantısı, ulusal kısa metraj yarışma filmleri, kısa film, belgesel ve özel gösteriler, film gösterimleri, açık hava konser ve sinemaları

14 Ekim Çarşamba: Panel, film gösterimleri ve galaları, imza günü, film gösterimleri, açık hava konser ve sinemaları, onur ödülleri gecesi

15 Ekim Perşembe: Panel, film gösterimleri, söyleşiler, ulusal belgesel ve yarışma filmleri

16 Ekim Cuma: Ulusal kısa metraj kısa film gösterimi, seminer, film gösterimleri, film gösterimleri, açık hava konser ve sinemaları

17 Ekim Cumartesi: Basın toplantısı, film gösterimleri, ulusal özel gösterim, açık hava konser ve filmleri, kapanış ve ödül töreni

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