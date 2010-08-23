-ALTIN PORTAKAL'IN MARKA YÜZÜ EBRU AKEL ANTALYA (A.A) - 23.08.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afişinin bu yılki yüzü, oyuncu - sunucu Ebru Akel oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akaydın, Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Altın Portakal'ın Türkiye'nin en önemli organizasyonu olduğunu, festivalin kendisinin de Antalya gibi bir marka haline geldiğini söyledi. Bu yıl 47'ncisi gerçekleştirilecek olan festivalin hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Akaydın, festivaldeki yarışmalara başvuruların da tamamlandığını bildirdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na tüm zamanların rekoru kırılarak 47 film başvurdu" diyen Başkan Akaydın, festivalde yarışacak filmlerin 33'ünün ilk filmini çeken yönetmenlerden oluştuğunu, bunun da Türk sinemasında yeni bir kuşağın ortaya çıktığının göstergesi olduğunu vurguladı. Belgesel Film Yarışması'na 110, Kısa Film Yarışması'na 222 film için başvuru yapıldığını söyleyen Mustafa Akaydın, festivalin görsel iletişim tasarımının da belirlendiğini, festival afişinin Grafik Sanatçısı Emrah Yücel tarafından hazırlandığını ve afişte "Marka yüz" olarak oyuncu - sunucu Ebru Akel'in görev aldığını bildirdi. -"DEVLET BÜYÜKLERİNE DAVETİYELER NASIL GİDECEK?"- Mustafa Akaydın, bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorusuna da, "Tabi ki göndereceğim. Geçen sene randevu istemiştim elden vermek için. Çünkü bütün devlet büyüklerimize elden götürüp vermek gibi bir yaklaşımım olduğu için Cumhurbaşkanımız, bir önceki Cumhurbaşkanımız, ondan bir önceki Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız, Kültür Turizm Bakanımız gibi bu konunun alakadarı, önemli makamlara elden vermeyi doğru bulduğumu ifade etmek isterim" yanıtını verdi. -NEDEN EBRU AKEL?- Basın toplantısına katılan Altın Portakal Festival Genel Koordinatörü Göksel Kumsal da, bir soru üzerine, Grafik Sanatçısı Emrah Yücel'in Akdeniz'in köpüklerinden çıkan güzellik tanrıçası Venüs'ü anlatan bir afiş çalışması yaptığını, bunun üzerine afişte kullanılacak yüzün oyuncu - sunucu Ebru Akel olmasına karar verildiğini söyledi.