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Yaşam

ALTIN PORTAKAL'IN JÜRİ BAŞKANI MÜJDE AR ANTALYA (A.A)

24 Mart 2011 14:17

-ALTIN PORTAKAL'IN JÜRİ BAŞKANI MÜJDE AR ANTALYA (A.A) - 24.03.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanlığını Müjde Ar yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 8-14 Ekimde yapılacak 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki ana temaları arasında ''80'li Yıllar Sineması''nın da bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 80'li yıllar Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ''Ah Güzel İstanbul'', ''Adı Vasfiye'', ''Asılacak Kadın'', ''Aaahh Belinda'', ''Afife Jale'', ''Fahriye Abla'' gibi filmlerin başrol oyuncusu Müjde Ar'ın, bu yıl 48'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığını yapacağı vurgulandı.  Açıklamada, 1986 yılında ''Aaah Belinda'', ''Adı Vasfiye'' ve 1993 yılında ''Yolcu'' filmlerindeki rolleri ile Altın Portakal'da ''En İyi Kadın Oyuncu'', 1997 yılında ise ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' sahibi Müjde Ar'ın ilk kez jüri başkanlığı heyecanını yaşayacağı kaydedildi.

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