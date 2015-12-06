52'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal'ın ilk sahipleri belli oldu. Festivalin ‘geleneksel' ödüllerinin dağıtıldığı ilk ödül gecesinde eski futbolcu Pascal Nouma'nın da rol aldığı ‘Takım: Mahalle Aşkına' en çok ödülün sahibi olurken ‘En İyi İlk Film' ödülü ‘Çırak'la Emre Konuk'a gitti.

52'nci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ilk ödüller, Ebru Cündübeyoğlu'nun sunumuyla Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Festivalin ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alan 12 film arasında Ömer Vargı başkanlığında Şebnem Bozoklu, Naz Erayda, Mirsad Herovic, Tarık Tufan ve James Ulmer'den oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ilk geceye ‘Takım: Mahalle Aşkı'na damgasını vurdu. Film geceden 3 ödülle ayrıldı.

Sinemanın büyüsünü yaşadık

Gece, Festival ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açılış konuşmasıyla başladı. Türel, "Bir haftadır sadece perdede görünen yıldızlar ve sanatçılar değil, sinemanın mutfağında olan emekçilerle sinema büyüsü denilen mucizeyi hep birlikte hissettik" dedi.

Son bir haftada altın portakal geleneğinin en iyi şekilde yaşandığını ve Antalya Film Forum'un da yeniliklerle sürdüğünü aktaran Başkan Türel, "İçinde bulunmayanlar bu yeniliğin, başarının farkında değil. Hep birlikte büyük bir adım attık büyük bir iş başardık" ifadelerini kullandı.

“Herşey bir hayalle başlar”

Festivallerin Türk sinemasına katkısının, bağımsız sinemaya, sinemada yeni akımların ortaya çıkmasındaki önemli role sahip olduğunun altını çizen Başkan Türel, şunları söyledi: "Sinema gibi kolektif sanatta büyük bir mutfağı desteklememiz gerekiyordu. Antalya Film Forum, sinemanın mutfağını, perde arkasını, perdede görünmeyen emekçileri, genç sinemacıları desteklemek amacıyla yola çıkmış bir projedir. Bu yıl formuma Belgesel Pitching Platformu da eklendi. Antalya Film Formu'nun küresel bir sinema mutfağına dönüşmesini arzu ediyorum. Küresel sinemanın vazgeçilmez merkezlerinden birisi olmalı, yeni sinema ekolleri buradan doğmalıdır. Bu bir hayal olabilir, ama sinema da hayal ile başlar."

“Ödüller iki gecede verilecek”

Festivalde bu yıldan itibaren iki ayrı ödül töreninin gerçekleşeceğini kaydeden Türel, "Festivalde 34 ödül verilecek. Bütün ödülleri tek bir törende verilmesi kolay değil ve hatta imkansız hale geldi. Ödülleri özenle sunabilmek, bir konuşma imkanını daha da iyi sağlamak için dünyadaki benzer örneklerinde olduğu gibi böyle bir tercih yaptık" diye konuştu.

Film forum'un 220 bin liralık ödülleri

Antalya Film Festivali'nde ilk ödüller 220 bin lira para ödülünün dağıtıldığı Antalya Film Forum'a verildi. 30'ar bin lira para ödülünün bulunduğu Belgesel Pitching Platformu'nda ödüller ‘Mr. Gay Suriye' ve ‘Olimpiyat'ın oldu. Kurmaca Pitching Platformu'nda 30 bin lira finansal destek ödüllerine ise ‘Kelebekler' ve ‘Yatılı Okul' layık görüldü. 100 bin lira ödüllü WorkInProgres ödülü ise Barış Kaya ve Soner Caner'in yönetmenliğini yaptığı ‘Rauf'a verildi.

Ödülünü tahir Elçi'ye adadı

Gecede ilk Altın Portakal ödülü ‘Belgesel İzleyici Ödülü' dalında ‘Zerk'e gitti. ‘Kısa Film İzleyici' ödülü ise ‘Zilan'ın oldu. 1990'lı yıllardaki köy boşaltmalarını anlatan Zilan'ın ekibi ödülünü oyuncu Gülsen Tuncer'den alırken yönetmen Mehmet Mahsum Akyel, "Son zamanda birçok insanımızı kaybettik. Tahir Elçi başta olmak üzere bu ödülü onların anısına alıyoruz" dedi.

Jüri özel ödülleri

Festival'in ilk ödül gecesinde Behlül Dal adına verilen Jüri Özel Ödülü, Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'nın da oynadığı ‘Takım: Mahalle Aşkı'na filminin olurken Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ‘Kalandar Soğuğu'na gitti.

“Takım” üçledi

‘Takım: Mahalle Aşkına' gecede ikinci ödülüne ‘En İyi Sanat Yönetmeni' kategorisinde uzanırken film ‘En İyi Kurgu' dalında da ödüle layık görüldü. Festivalin ‘En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü ‘Rüzgarın Hatıraları' filminin oldu.

‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Muna'daki rolüyle Kaan Çakır'ın oldu. Ödülünü oyuncu Nursel Köse'den alan Çakır, "20 yıldır bu kadını bekliyordum. Benim üzerimde emeği olan herkese, hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Çırak filmindeki rolüyle Çiğdem Selışık Onat'ın oldu. Onat, "Türkiye dönüşümün bir hoşgeldini gibi bir anı veriyor bana" dedi.

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ‘Saklı' filmiyle Selim Evci'nin oldu.

‘En İyi İlk Film Ödülü' ise ‘Çırak'la ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Emre Konuk'un oldu. Ödülünü Ulusal Jüri Başkanı Ömer Vargı'dan alan Konuk, filmin sadece kendisinin değil bütün ekibin ilk filmi olduğunu belirterek "Bu ödül hepimizin. İki gün önce eşim bana ‘Baba' olacağımı söyledi. Onlar için alıyorum" dedi.

52'inci Antalya film festivali ödülleri

En İyi İlk Film: Emre Konuk (Çırak)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kaan Çakır (Muna)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Çiğdem Selışık Onat (Çırak)

En İyi Sanat Yönetmeni: Takım: Mahalle Aşkına

En İyi Kurgu: Takım: Mahalle Aşkına

En İyi Görüntü Yönetmeni: Rüzgarın Hatıraları

Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Takım: Mahalle Aşkına

Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü:Kalandar Soğuğu

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Selim Evci (Saklı)

Belgesel İzleyici Ödülü: Zerk

Kısa Film İzleyici Ödülü:Zilan

ANTALYA FİLM FORUM ÖDÜLLERİ

Digiflame Renklendirme ve Görsel Efekt Ödülü: İyilik (Yön: Özgür Sevimli)

Villa Kult Berlin Artistik Destek Ödülü: Yurt (Yön: Nehir Tuna)

WorkInProgress: Rauf (Yön: Barış Kaya ve Soner Caner)

Kurmaca Pitching Platformu: Kelebekler (Yön: Tolga Karaçelik) ve Yatılı Okul (Yön: Rezzan Yeşilbaş)

Kurmaca Pitching Platformu Jüri Özel Ödülü: Siyah Atların Ölümü (Yön: Ferit Karahan)

Belgesel Pitching Platformu: Mr. Gay Suriye (Yön: Ayşe Toprak) ve Olimpiyat (Yön: Efe Öztezdoğan)

Belgesel Pitching Platformu Jüri Özel Ödülü: AntoineKöpe'nin Anıları (Yön: Nefin Dinç)