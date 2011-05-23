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Yaşam

ALTIN PORTAKAL'IN İLK ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU ANTALYA (A.A)

23 Mayıs 2011 14:20

-ALTIN PORTAKAL'IN İLK ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU ANTALYA (A.A) - 23.05.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından 8-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında verilecek ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''nün sahipleri belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16'ncısı bu yıl verilecek Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Türk sinemasına katkılarından dolayı usta oyuncular Tuncel Kurtiz, Perran Kutman, Engin Çağlar ve Halit Akçatepe ile ''Cilalı İbo'' serisinin yönetmeni Mehmet Dinler değer görüldü. 2010 yılında verilmeye başlanan ''Sanatta Sosyal Sorumluluk'' ödülünün sahibi ise Rutkay Aziz olarak belirlendi. Ödüller, festival kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

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