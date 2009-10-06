Altın Portakal'ı, Beren Saat ve Selçuk Yöntem sunacak

Bu yıl 46'ncısı düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülleri Gecesi'ni Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncularından Beren Saat ve Selçuk Yöntem sunacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından ‘60'ların Sineması’ ve ‘Sinema ve Müzik’ temalarıyla düzenlenen 46'ncı Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 Ekim Cumartesi günü Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Halit Kıvanç ve Nehir Erdoğan'ın sunacağı açılış gecesiyle başlayacak.



14 Ekim Çarşamba gecesi düzenlenecek 46'ncı Uluslararası Antalya Altın Portakal Onur Ödülleri Gecesi'ni, Kanal D'de yayınlanan Aşk- ı Memnu dizisinde ‘Behlül’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'la yaşadığı aşk nedeniyle eşi ‘Adnan Ziyagil’i oynayan Selçuk Yöntem'den aynı evin içinde köşe bucak kaçan ‘Bihter’ karakterine hayat veren Beren Saat sunacak. Onur Ödülleri Gecesi, CNNTÜRK'ten canlı yayınlanacak.



Zülfü Livaneli konser verecek



Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülleri Gecesi'nde yazar Vedat Türkali, sinemada 50 yılını dolduran yönetmen Ülkü Erakalın, sinema sanatçısı Sevda Ferdağ ve besteci- müzikolog Yalçın Tura'ya onur ödülü, tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın'a, Yıldırım Önal Anı Ödülü ve set işçisi Halil Dede'ye de Sinema Emek Ödülü verilecek.



Gecede ayrıca, Danimarkalı yönetmen Bille Augst ve Amerikalı sinema sanatçısı Jack Nicholson'la 30 yılı aşkın süre birlikte çalışan Amerikalı Yönetmen Bob Rafelson'a da onur ödülü sunulacak. Onur Ödülleri Gecesi'nde Zülfü Livaneli, Türk, Yunan ve Alman müzisyenlerden oluşan 11 kişilik orkestrasıyla konser verecek. Konser, dünya film müziklerinden oluşan bir repertuarla başlayacak ve Livaneli klasikleriye devam edecek