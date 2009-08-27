Altın Portakal’ı 43 film istiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj, Kısa Film ve Belgesel Film yarışmalarına başvurular sona erdi.



46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Ulusal Uzun Metraj dalında yarışmak için 43 film, Kısa Film Yarışması için 230, Belgesel Film Yarışması için 90 filmin başvurusu yapıldı. 10-17 ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurusu yapılan 43 filmin 26’sı ilk yapım olma özelliğine sahip.



Film sayısındaki artış eğilimiyle birlikte, Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuran filmlerin yönetmenlerinin yarıdan çoğunun 70’li ve 80’li yıllarda doğmuş gençlerden oluşuyor olmasının da 46’ncı festivale ayrı bir heyecan katacağı düşünülüyor. Bu yıl festivalde ödül kategorileri arasına ‘En İyi İlk Film Altın Portakalı’ eklendi. Altın Portakal’da En İyi İlk Film Ödülü alan filmin yapımcısı, Altın Portakal’ın yanı sıra 50 bin liralık parasal ödülün de sahibi olacak.