Altın Portakal'dan açılıma destek!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Miraz Bezar'ın yönettiği 'Min Dit' isimli bir film de yarışacak.



Basın toplantısında söz alan jüri üyelerinden senarist Sırrı Süreyya Önder de ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması''na kabul edilen filmlerden Miraz Bezar'ın yönettiği 'Min Dit''in Kürtçe olduğunu belirterek, festivalde bir Kürt filminin de yarışacak olmasını olumlu bulduğunu söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da Kürtçe'nin Anadolu'da kullanılan ve yaşayan bir dil olduğunu, Kürtçe dilinde bir filmin festivalde yarışmasında mahsur bulunmadığını belirtti.



Bu yıl 46. düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması''nda birinci olan film, 300 bin TL ile ödüllendirilecek. Festivalde yarışacak olan filmler arasında Miraz Bezar'ın yönettiği 'Min Dit'in Kürtçe olması bakımından dikkat çekiyor

