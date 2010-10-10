-ALTIN PORTAKAL'DA YILDIZLAR GEÇİDİ ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, geleneksel yıldızlar korteji yapıldı. Antalya Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen töreninden ardından, karanfillerle süslenen üstü açık araçlarla festivalin geleneksel yıldızlar korteji başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile eşi Günseli Akaydın'ın öncülük ettiği korteje, Eşref Kolçak, Selma Güneri, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Sümer Tilmaç, Nilüfer Açıkalın, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Başkanı Rutkay Aziz, Murat Sezgin, Bulut Aras, Menderes Samancılar, Necmettin Çobanoğlu, Yalçın Gülhan ile Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na katılan bazı filmlerin genç yönetmenleri ve oyuncularının da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Yüzüncü Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı ve Atatürk Caddesi'nden Işıklar Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına kadar 4 kilometrelik alanda yapılan yıldızlar kortejine, caddeleri dolduran Antalyalılar yoğun ilgi gösterdiler. Sanatçılara çiçekler veren vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Sanatçılar da halkı selamladı. Korteje, engelli öğrencilerin de bulunduğu Tomurcuk Vakfı Perküsyon Grubu ile Türk Sineması'na damga vuran Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır gibi 22 sanatçının filmlerinde canlandırdığı karakterleri aslına uygun sergileyen İzmir Sokak Sanatları Atölyesi grubu da katıldı. Günde 4 saat hareketsiz kalabilen genç sanatçılar, kortejde de performans sergiledi. Yaklaşık 4 kilometrelik coşkulu kortejin Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından sanatçılara kokteyl verildi. Sanatçılardan Müjdat Gezen, 28 yıl sonra Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kortej ve festivalde halkın ilgisinin çok yüksek düzeyde olduğunu dile getiren Gezen, ''Burada olmak çok güzel. Çok mutluyum. Halkın yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti'' dedi. Selma Güneri de, Altın Portakal Film Festivali'nin Türk Sineması için önemini vurgulayarak, sanatçılar olarak festivalde bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korteji fevkalade bulduğunu, halkın geçen yıla göre fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Emir Kusturica ile ilgili yaşanan ''politik kışkırtmalar'' ve gerginliklere rağmen, Antalya halkının korteje yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Akaydın, ''Korteje bu ilgi, halkın sanatçılarına ve iki gündür Antalya'da yaşanan sıkıntılara sahip çıkma duygusunu gösteriyor'' dedi. Akaydın, sanatçı katılımını da iyi bulduklarını kaydederek, Tarık Akan'ın da aralarında yer aldığı bazı sanatçıların çekimleri ve bazı işleri nedeniyle gelemeyeceklerini kendilerine ilettiklerini belirtti. Daha sonra Anadolu Ateşi grubu belediye binası önünde gösteri yaptı.