Altın Portakal'da yıldızlar geçidi

Sıra dışı rollerin bağımsız kadını

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne olacak. Nicolas Roeg, Steven Soderbergh ve 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Onur Ödülü alacak olan Bob Rafelson gibi önemli yönetmenlerin filmlerinde başrolü paylaşan, sıra dışı kahramanların zorlu serüvenlerini beyaz perdeye aktaran Theresa Russell, Antalya’da sinema coşkusunu arttıracak.12 yaşındayken bir fotoğrafçı tarafından keşfedilen San Diego doğumlu, Theresa Russell, okulunu bırakıp Lee Strasberg Tiyatrosu’nda oyunculuk okuma kararı aldı ve 19 yaşındayken, Robert De Niro, Jack Nicholson, Robert Mitchum gibi ünlülerle Elia Kazan’ın “The Last Tycoon” filminde beraber çalışma fırsatı buldu. Sinema kariyerinin devamında ise daha çok bağımsız filmlerde ya da “arthouse” filmlerde rol alarak ana akımın dışında kalan performansıyla adını duyurdu.Theresa Russell, Avustralya’da geçen “Walkabout” (1971) filmi ile görüntü yönetmenliğinden, yönetmenliğe kesin geçiş yaparak adını duyuran ünlü İngiliz yönetmen Nicoles Roeg’in 1980 tarihli “Bad Timing” filminde başrolü üstlenerek önemli bir çıkış yakaladı. Londra Eleştirmenleri tarafından En İyi Yönetmen ödülünün yanı sıra prestijli başka ödüller de alan bu filmde, intihar girişiminde bulunan 20’li yaşlarındaki bir kadının, aşk, erotizm, alkol ile çevrili öyküsünde sıra dışı bir kadını canlandırmıştı. Russel, bu filmden iki yıl sonra 1982 yılında, Nicolas Roeg ile evlendi. Ardından, yönetmenin “Eureka” (1983) “Insignificance” (1985) gibi filmlerinde de yer alarak, Gene Hackman, Harvey Keitel, Mickey Rourke, Tony Curtis gibi aktörlerle başrolü paylaştı.“Insignificance” filmi, 50’lerin üç önemli figürünün aynı otel odasında buluşması kurgusu üzerinden hikayesini anlatırken, filmde Albert Einstein, Marilyn Monroe, Joe DiMaggio ve Senator Joseph MacCarth temsil ediliyordu. Theresa Russell ise Marilyn Monroe olarak çıkıyordu karşımıza. 1987 yılında ses getiren gerilim “Black Widow”da ünlü sanatçı Debra Winger ile başrolü paylaştı. Bu filmde kılıktan kılığa girerek milyoner kocalarını öldüren bir katili canlandırıyordu. 1991 yılında Steven Soderbergh’in ünlü “Kafka” filminde yer alarak, esere boyut kattı. Son zamanlarda sıklıkla ünlü televizyon serilerine devam eden Russell’i 2007 yılında Sam Raimi ‘nin “Örümcek Adam 3” filminde izlemiştik. Halen Los Angeles’da yaşayan Theresa Russell, Hollywood çarkının dışında kalarak başarı grafiğini yükseltmiş bir sanatçıdır.