Altın Portakal’da yeni jüri üyeleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle düzenlenen 49.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görev alacak belgesel ve kısa film yarışmaları ile Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Özel Ödülü jüri üyeleri belirlendi.

Buna göre bu yıl 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde; Belgesel Film Yarışması ana jürisi yönetmenler Nezahat Gündoğan, Kemal Öner, Nalan Sakızlı, sinema yazarı Ali Ulvi Uyanık ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Perihan Taş Öz’den oluşacak.

Belgesel Film Yarışması ana jürisinin yapacağı değerlendirme sonunda En İyi Belgesel seçilen filme 15 bin, En İyi İlk Belgesel’e beş bin lira para ödülü ile Altın Portakal heykelciği verilecek.

Altın Portakal’da bu yıl yarışacak kısa filmlerin ana jürisi ise yönetmenler Erol Mintaş, Can Evrenol, oyuncu Özay Fecht, sinema yazarları Fırat Yücel ve Selin Sevinç’ten oluşacak. Yarışma sonunda birinci gelen kısa filmin sahibi 10 bin lira para ödülü ve Altın Portakal heykelciğinin sahibi olacak.

Altın Portakal Film Festivali programı içinde verilen SİYAD Özel Ödülü için değerlendirmeyi de sinema yazarları Gözde Onaran, Rasih Yılmaz ve Erkan Aktuğ yapacak. Altın Portakal’ın Uluslararası SİYAD Jürisi’nde ise Sevin Okyay, Ceylan Özgün Özçelik ve Okan Arpaç görev yapacak.