Altın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu

50. kez düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj' dalında yarışacak filmler belirlendi.

Bu yıl 4- 11 Ekim tarihleri arasında 50'nci yılı kutlayacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, rekor sayıda, 68 başvuru yapıldı.

Handan İpekçi (Yönetmen), Özgür Doğan (Yapımcı- Yönetmen), Önder Çakar (Senarist / Yapımcı), Defne Halman (Oyuncu), Prof. Dr. Selahattin Yıldız (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Natali Yeres (Sanat Yönetmeni) ve Tunca Arslan'dan (Sinema Yazarı- SİYAD Başkanı) isimlerinden oluşan ön jüri, 68 film arasında yapılan değerlendirme sonunda festivale sadece 10 filmi kabul etti; bu da yönetmelikteki minimum sayı.

Yarışma filmlerinden 5'inin yönetmenlerinin ilk uzun metraj denemesi olması dikkati çekti.

Ferit Karahan'ın yönetmeliğini yaptığı 'Cennetten Kovulmak', Ali Kemal Çınar'ın 'Kısa Film'i, Ramin Martin'in yönetmen koltuğuna oturduğu 'Kusursuzlar', Serdar Temizkan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kutsal Bir Gün', Zeynep Dadak-Merve Kayan'ın birlikte yönettiği 'Mavi Dalga', Ömer Leventoğlu'nun 'Mavi Ring'i, yönetmenliğini Atalay Taşdikan'ın yaptığı 'Meryem', Mehmet Bahadır Er- Maryna Er Gorbach yönetmenliğindeki 'Sev Beni', Alpgiray Uğurlu'nun 'Üvertür'ü ve Nihat Seven'in yönetmenliğini üslendiği 'Uzun Yol', Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 50 yılında heykelcik için yarışacak.

Ödül ikiye katlandı, rekor başvuru oldu

Emre Baylan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKSAV Şeref Kurulu Üyesi Mustafa Akaydın, 50'nci festivalin ulusal jürisi, yarışma filmleri ve program detaylarını açıkladı.

Antalya'nın dört bir yanında 50'nci yılın heyecanının şimdiden yaşanmaya başladığını aktaran Başkan Akaydın, “4- 11 Ekim tarihleri arasında 50'nci yıla yakışır bir sinema şölenine imza atacağız" dedi. Altın Portakal Film Festivali'ne bu yıl 68 filmle rekor sayıda başvuru gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Akaydın, “50'nci festivale gösterilen bu ilgi, sinemamızın her geçen yıl daha da güçlendiğini, daha üretken hale geldiğini ve özellikle gençleştiğini gözler önüne seriyor. Biz de bu gençleşmeye duyarsız kalamazdık. Genç sinemacıları özendirmek amacıyla 55 bin TL olan 'ilk film' ödülünü 100 bin TL'ye çıkardık" diye konuştu.

Altın Portakal'ın karakteri 'ilk gösterim'dir

Başkan Mustafa Akaydın, bu yıl gerçekleşen 68 başvuru arasında 6 filmin Altın Koza Film Festivali programında yer aldığı için elendiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Yurt içinde yapılan ulusal ya da uluslararası herhangi bir yarışmada yarışma filmi olarak yer almamış filmlerin kabul edildiği ulusal uzun metraj film yarışmasını Altın Portakal izleyicisi büyük heyecanla takip ediyor. Bu, festivalin en temel karakteristik çerçevesini oluşturuyor. İlk kez Altın Portakal'da yarışacak bu filmleri izleme ayrıcalığına sahip olan Altın Portakal izleyicisinin çok özel ve şanslı olduğunu söylemek istiyorum."

50 yıllık tanıklık

Altın Portakal Film Festivali'nin gelecek yıl 100'üncü yılını kutlayacak Türk sinemasının son 50 yılına tanıklık ettiğini, Türk sinemasındaki her türlü değişime, gelişime ve yeniliğe ayna tuttuğunu kaydeden Başkan Akaydın, Altın Portakal'ın gücünün bu noktadan geldiğini söyledi.

Festivalin 46'ncı yılından başlamak üzere Türk sinemasının bir dönemine odaklanarak devam eden Altın Portakal'ın bu yıl 2000'li yıllar sinemasına odaklanacağını belirten Mustafa Akaydın, “2000'li yıllara, değişim ve yeni bir başlangıç umuduyla girildi. 2000'li yıllar, Türk sinemasında da gençleşme ve değişim yıllarıdır. Genç yönetmenlerin dünya ölçeğindeki başarıları bu yıllara damgasını vurdu" dedi.

Bakanlık 250 bin lira destek veremedi

Başkan Mustafa Akaydın, bu yılki festivalin tahmini bütçesinin 5.5 milyon TL olduğunu söyledi. Bu bütçe içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı payının ancak 250 bin TL olduğunu, onun da şu an için vaatten öteye gidemediğini kaydeden Başkan Akaydın, 2008 yılında, kendi başkanlığı öncesinde, bakanlığın 7.2 milyon TL destek verdiğini hatırlatarak, “Seneye üste bizden para isteyeceklerdir diye düşünüyorum" dedi. Bir soru üzerine Başkan Akaydın, son 4 yıl içinde hiç katılmamalarına rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e festival davetiyelerinin ulaştırılacağını söyledi. Başkan Akaydın, bu davetlerin her yıl eksiksiz yerine getirildiği ve başkanlığındaki ilk yılda bizzat randevu alıp davetiyeleri teslim etmek istemesine rağmen dönemin TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin hariç kendisine geri dönüş yapılmadığını aktardı.

'Antalya'ya patriot sistemi yaptırdım'

Başkan Akaydın, Suriye olaylarına yönelik sorular üzerine şu ana kadar sürecin Altın Portakal'a olumsuz etkisi olmadığını söyledi. Türkiye'nin bölgesel bir gerginliğin eşiğinde olduğunu kaydeden Başkan Akaydın, her ne koşulda olursa olsun festivalin gerçekleştirileceğini belirterek, “Antalya çevresine Patriot füze savunma sistemi yerleştirdim" diye espri yaptı.

Jüri'de kimler var?

50'nci Festival'in ödüllerini, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray başkanlığındaki Yönetmen Reis Çelik ve Ümit Ünal, Yunan müzisyen Eleni Karaindrou, yapımcı Şükrü Avşar, oyuncu Mahir Günşiray, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, sinema yazarı Burçak Evren ve CNN Türk Programlar Koordinatörü ve gazeteci Aslı Öymen'den oluşan jüri verecek.

Amaç genç sinemacıları özendirmek

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema festivali Altın Portakal'da bu yıl 600 bin TL para ödülü dağıtılacak. Festivalde bu yıl genç sinemacıları özendirmek amacıyla 'En iyi ilk film', 'En iyi belgesel' ve 'En iyi kısa film' ödülleri artırıldı. Buna göre 'En iyi ilk film' ödülü 55 bin TL'den 100 bin TL'ye, geçen yıl 15 bin TL olan 'En iyi belgesel film' ödülü 30 bin TL'ye ve 10 bin TL olan 'En iyi kısa film' ödülü ise 15 bin TL'ye yükseltildi.

50. yıla özel ödüller

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 50'nci yılı, 4 Ekim'de gerçekleşecek 50'nci Yıl Resepsiyonuyla başlayacak. 5 Ekim'de festivalin mimarlarına, Türk sinemasının ustalarına saygı niteliği taşıyan 50'nci Yıl Töreni yapılacak. Bu törende festivalin ilk yılı 1964'te yer alan 6 yarışma filminin ekipleri sahneye çıkacak ve ilk yılın ödülleri yeniden verilecek, Altın Portakallı sanatçılardan sinemada 50 yılını dolduranlara 50'nci Yıl Özel Ödülü sunulacak.

Onur konuğu İran'dan

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 50'nci yılının onur konuğu ise İran sinemasının Oscar ödüllü ünlü yönetmeni Asghar Farhadi olacak. Farhadi, bu yıl Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazanan 'Le Passé - Geçmiş' filminin Antalya'daki galasında sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Bu yılın teması 'Direniş'

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tematik gösterimler bölümünde ise 1968'den günümüze farklı kuşakların direniş biçimlerini ve mücadele öykülerini konu alan 'Kuşakların Öyküsü' adlı özel seçki izleyiciyle buluşacak. Direnişin her zaman ve her yerde, farklı biçimler altında devam ettiğini anlatan bu seçki içinde Vera Chytilova'nın feminist sinemanın önemli örneklerinden olan 'Sedmikrásky - Papatyalar' filmi, Dennis Hopper'ın Amerika'nın 68 ruhuna odaklanan efsanevi filmi 'Easy Rider', ünlü Japon yönetmen Kôji Wakamatsu'nun devrimci bir grubun eylem hazırlıklarını anlatan kışkırtıcı filmi 'Ecstasy of the Angels- Meleklerin Coşkusu' yer alıyor. Amerikan bağımsız sinemasının önemli temsilcilerinden Spike Lee'nin büyük ses getiren ve onu dünyaya tanıtan, ırkçılığın bir isyana yol açmasını konu alan 'Do the Right Thing- Doğruyu Seç', Arap Baharı'na gençler ve alt kültür üzerinden bakan Ahmad Abdalla'nın 2010 yapımı filmi 'Microphone - Mikrofon', dünyaca ünlü siber aktivist grup Anonymous'un öyküsünü gerçek tanıklarından aktaran 'We Are Legion: The Story of the Hacktivists - Biz Birliğiz, Hacktivistlerin Hikayesi' gibi filmler bu seçki içinde yer alıyor