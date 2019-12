Altın Portakal'da uluslararası yarış!

Antalya Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma'ya katılacak filmleri belli oldu. Avrupa ve Asya sinemalarından 12 film yarışıyor. Türkiye'den Pelin Esmer'in yönettiği 11'e 10 Kala ve Abdullah Oğuz'un 'Sıcak'ı da yarışmada...



46. Altın Portakal Film Festivali Uluslar arası Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen filmler açıklandı. Altın Portakal’ın uluslararası bölümünde Avrupa ve Asya sinemalarından 12 film yarışacak. Bulgaristan’dan İngiltere’ye, Ermenistan’dan Fransa’ya, Macaristan’dan Gürcistan’a uzanan bir coğrafyadan film seçkisinin buluştuğu yarışmada yer alan filmlerin tümü 2008 ve 2009 yapımı.

Bulgar Yönetmen Kamen Kalev, ‘Eastern Plays - Şark Oyunları’ ile iki kardeşin gözünden günümüz Bulgaristan’ını yorumluyor. Bazı sahneleri İstanbul’da çekilen filmin oyuncuları arasında Saadet Işıl Aksoy ve Hatice Aslan da yer alıyor. Çekoslavakya’nın 1968’deki Sovyet işgalini konu alan iki film, Çek yapımı ‘English Strawberries- İngiliz Çilekleri’ ve Polonya Çek Cumhuriyeti ortak yapımı ‘Operation Danube-Tuna Operasyonu’, 1960’lı yıllar Rusya’sında kozmonotların yetiştirildiği bir okulda geçen ‘Paper Soldier-Kâğıttan Asker’ yarışmanın geçmişe ayna tutan filmleri arasında sayılabilir. Sırp yönetmen Goran Radovanovic’in ’Ambulance-Ambulans’ı Montreal’den sonra Avrupa prömiyerini 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak. Mülteci sorununa değinen iki film, ‘The Other Bank - Öteki Yaka’ ve ‘East Of Me - Benim Doğum’ da ‘En İyi Film’ ödülü için yarışacak. Uluslarası yarışmaya İtalya’dan katılan film ise ‘Freedom - Özgürlük’.

59. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülü alan ‘Katalin Varga’ toplumsal baskılara direnen bir kadının öyküsünü anlatırken; Pelin Esmer’in ‘11’e 10 Kala’ tutkulu bir koleksiyoncu olan Mithat Bey’in yaşamını konu alıyor. Yarışmanın kurgu belgesel türündeki yapımı ‘Border-Sınır’ Ermeni yönetmen Harutyun Khachatryan’ın imzasını taşıyor. Uluslararası yarışmada yer alan bir diğer Türk filmi de geçtiğimiz günlerde Montreal Film Festivali’ne katılan Abdullah Oğuz’un yönettiği ‘Sıcak’.

