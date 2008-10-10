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Kültür-Sanat

Altın Portakal'da sürpriz isim

Kevin Spacey, 45'inci Altın Portakal Film Festivali'ne katılmak üzere 17 Ekim'de Antalya'ya gelecek.

10 Ekim 2008 03:00

Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Kevin Spacey, 45'inci Altın Portakal Film Festivali'ne katılmak üzere 17 Ekim'de Antalya'ya gelecek.

Spacey, 200 sinema öğrencisine sinema ve sanat hayatıyla ilgili tecrübelerini aktaracak.

Bugün başlayacak 45. Altın Portakal Film Festivali'nin dünyaca ünlü starların katılımıyla ilgili son sürprizini TÜRSAK Başkanı Engin Yiğitgil açıkladı. Yiğitgil, Amerikalı ünlü oyuncu Kevin Spacey'in festivale katılacağını ve 200 sinema öğrencisi ile buluşacağını söyledi.

Yiğitgil, üç saat sürecek derste Spacey'in, sinema eğitimi vereceğini ve oyunculuk yaşamıyla ilgili başarısının sırlarını öğrencilere aktaracağını ifade etti.

Yiğitgil, Spacey'in, oyunculukla ilgili hazırlıklarını, alt yapısı, egzersizlerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacağını kaydetti.

Oscar'lı Kevin Spacey

26 Temmuz 1959'da Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğan Kevin Spacey, sekreter bir anne ve yazar bir babanın üçüncü ve en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi.

Los Angeles Koleji'ndeki drama programını başarıyla tamamlayan aktör, ilk sahne deneyimini New York Shakespeare Festivali'nde "Henry VI" adlı oyundaki haberci rolüyle gerçekleştirdi. 1988 yılında "Working Girl" adlı filmde rol alarak sinemaya iyice ısınmaya başlayan Kevin Spacey, çeşitli filmlerde ikinci derece rollerde görev aldı.

"Seven" adlı filmde Brad Pitt ve Morgan Freeman ile rol alan Spacey, günahkar dünyaya savaş açmış uçuk karakter John Doe'yu canlandırdırarak sinemanın en akılda kalan canilerinden biri oldu.

Spacey, büyük çıkışını 1995 yılında Bryan Singer'ın yönettiği ve bir klasik haline gelen "The Usual Suspects / Olağan Şüpheliler"deki bir grup suçlu arasında en saf, en beceriksiz ve üstelik topal olan 'Verbal' rolüyle gerçekleştirdi. Spacey, 1999 yılında kendisine "En İyi Erkek Oyuncu Oscarı"nı getiren "American Beauty/Amerikan Güzeli"nde rol aldı.

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