Altın Portakal'ı Hülya Avşar değil, yönetmelik karıştırdı

49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni, festivalin jüri başkanı Hülya Avşar’a kızan yönetmenler değil, kendi yönetmeliği vurdu. Geçen yıl değişen yönetmeliğe göre başka bir yarışmada şansını deneyen filmler, Altın Portakal’a kabul edilmiyor.

Buna göre İstanbul Film Festivali’ne ve 19’uncu Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılan 14 film, Altın Portakal’da yarışamayacak.



Türk sinemasının usta yönetmenlerini, İstanbul Film Festivali ve 19’uncu Adana Altın Koza Film Festivali’ne kaptıran 49’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl yönetmelik kurbanı oldu. Geçen yıl değişen yönetmeliğe göre 6- 12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal’a ulusal uzun metraj film yarışması dalında başvuracak filmler için getirilen ’yurt içinde yapılan ulusal ya da uluslararası hiçbir yarışmaya katılmamış olma’ koşulu, ustaların filmlerini Altın Portakal dışında bıraktı. Daha önce "Başka bir ulusal yarışmada ’En iyi film’ dalında ödül almamış olma" şeklinde düzenlenen yönetmelikte geçen yıl yapılan değişiklikle yurt içinde yapılan ulusal ve uluslararası hiçbir yarışmaya katılmamış, herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmemiş ve DVD baskıları satışa sunulmamış olma şartı aranıyor. Bu madde, ünlü yönetmenlerin filmlerine Altın Portakal kapısını kapadı.

5 Film İstanbul'a Kaptırıldı

Yönetmeliğin bu maddesi uyarınca Reis Çelik’in ’Lal Gece’, Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ’Yeraltı’, Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan’ın ’Babamın Sesi’, Belmin Söylemez’in ’Şimdiki Zaman’ ve Veli Kahraman’ın ’Anadilim Nerede’ filmleri, başvuruda bulunamadı. Bu filmler, ödül şansını ilk olarak 31 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde denediği için yönetmelik uyarınca Altın Portakal’da yarışma şansını kaybetti.



Bu yıl 17- 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 19’uncu Altın Koza’nın 14 yarışma filminden 5’i ilk olarak İstanbul’da yarıştığı için Altın Portakal’a katılamazken, geri kalan 9 filmden İsmail Güneş’in yönettiği ’Ateşin Düştüğü Yer’, geçen yıl 48’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurmuş, fakat festivalde Güneş’in filmi ön elemeyi geçememişti. Altın Portakal yönetmeliğine göre ön elemeyi geçemeyen filmler yeniden kurgulansa, yeni sahneler eklense ya da çıkarılsa ve hatta filmin tüm kurgusu değişse dahi Altın Portakal’a başvuramıyor.

Koza'da film, Portakal'da belgesel



Altın Koza’da yarışacak diğer 8 film ise Adana’da yarışacağı için 13 gün sonra Antalya’da yapılacak festivalde yer alamayacak. İnan Temelkuran ve Kristen Stevens’in birlikte yönettiği ve yine Altın Koza’nın yarışma filmleri arasında yer alan ’Siirt’in Sırrı’ ise 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne belgesel film dalında başvurdu. Altın Koza’da ’En İyi Film’ için yarışacak yapım Altın Portakal’da ’En İyi Belgesel’ ödülü için yarışacak. Altın Portakal’a başvuru şartları taşıyan usta yönetmenler Yeşim Ustaoğlu ’Araf’la, Derviş Zaim ’Devir’le ve Erden Kıral ’Yük’ adlı filmleriyle Altın Koza’yı tercih etti.

Tunç Okan 20 yıl sonra dönüyor

Yarışma başvuruları devam eden 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvuran yapımlar arasında, 20 yıl sonra sinemaya dönen Yönetmen Tunç Okan’ın ’Umut Üzümleri’ filmi yer alıyor. 1992 yılında Altın Portakal Film Festivali’nden ’Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes’ filmiyle ödülle dönen, bir dönemin yasaklı filmi 1974 yapımı ’Otobüs’ün yönetmeni Tunç Okan, 20 yıl aradan sonra hem sinemaya hem de Altın Portakal’a Ahmet Mekin’in başrollerinde oynadığı son filmiyle geri döndü. Uluslararası Antalya Altın Portakal’a şu ana kadar 35 film başvuruda bulunurken, bu filmler arasında Altın Koza’nın memleketi Adana’da çekilen ve 9 Ağustos- 8 Eylül arasında düzenlenecek 69’uncu Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek Ali Aydın’ın ilk filmi ’Küf’, Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı Yönetmen Ahmet Sönmez’in ’Elveda Katya’, Köy Enstitüleri’nin hikayesinin anlatıldığı ve Erkan Can’ın başrolünü oynadığı Ali Adnan Özgür’ün ’Toprağın Çocukları’, ’Suskunlar’ dizisinin yönetmeni Çağatay Tosun’un ’Derin Düşünce’ yer alıyor.

Portakal ilgi çekici olmaktan çıkıyor



Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin eski genel sanat yönetmeni Vecdi Sayar, Altın Portakal’ın irtifa kaybettiğini savundu. Türk sinemasının usta ve parlak genç yönetmenlerinin Altın Koza’yı tercih ettiğini kaydeden Sayar, Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Yönetmeliği’nde yer alan ’Başvuracak filmlerde, yurtiçinde yapılan ulusal ve uluslararası hiçbir yarışmaya katılmamış’ olma şartının gerekli olduğunu savundu. Buna açıklık getiren Sayar, "Eğer festivali sinema sektörü ve medya açısından ilgi çekici kılacak böylesi bir maddeye yönetmeliğinizde yer veriyorsanız, tercih edilir halde olmanız gerekir" dedi. Vecdi Sayar, tercih edilebilir olmanın diğer festivallere göre seviye, nitelik ve değerler açısından farklı olmakla ilişkili olduğunu söyledi.