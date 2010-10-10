Altın Portakal'da protestolu açılış

T24 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreninde, Büyükşehir Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Reşat Oktay, Boşnak asıllı Sırp Yönetmen Emir Kusturica'nın davet edilmesine tepki göstererek protestoda bulundu.





Cam Piramit Sabancı ve Kongre Fuar Merkezi'nden düzenlenen açılış törenine sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek geldi. Vatandaşlar, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Başkanı Kadir İnanır, jüri üyeleri ve festivale katılan sanatçılara alkışları alkışlayarak karşıladı.



Oyuncular Doğa Rutkay ile Hakan Yılmaz'ın sunduğu gecede Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarınca festival için özel hazırlanan ''Venüs Büyüsü'' adlı gösteri sunuldu.



Gösterinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın konuşma yapmak ve sanatçıları selamlamak üzere sahneye çıktığı sırada, protokol bölümündeki yerinden kalkan Büyükşehir Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Reşat Oktay, Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın festivale davet edilmesini protesto etti.



Akaydın konuşmasına başlarken bağırarak protestosunu sürdüren Oktay'a, belediyenin özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Salondan zorla çıkartılan Oktay'a, töreni izleyen davetliler de ''yuh'' sesleriyle tepki gösterdi.

Oktay'ın salondan çıkarılmasının ardından konuşmasını sürdüren Başkan Akaydın, davetlilere ''sizlerle gurur duyuyorum'' diye seslendi.



Yaşanan olayın ''tatsız'' olduğunu belirten Akaydın, ''Bu tatsız olay için Antalya halkı adına özür diliyorum'' dedi.



Antalya'da Türk uygarlığının, çağdaşlığının ve barışının temsilcisi bir halkın yaşadığını, kültüre ve sanata büyük değer veren hoşgörülü insanlardan oluştuğunu vurgulayan Akaydın,''Bu güzel etkinliği kışkırtarak, siyaset bulaştırarak sabote etmeye çalışan önemli konumlarda bulunan siyasetçileri ayıplıyorum'' diye konuştu.



Antalya'nın hem turizmin hem de kültürün başkenti olduğunu, kentte kültür ve turizmle birlikte yaşanmaya devam edileceğini kaydeden Akaydın, ''Keşke sabote edenler kültür ve turizmin başında olan insanlar olmasaydı. Bunu hepinizin vicdanına sunuyorum'' dedi.



Bu arada, salondan çıkarılan ve güvenlik görevlileriyle tartışmayı sürdüren MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Reşat Oktay da gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemini Antalya halkı adına yaptığını savundu.

'Sanatçı evrensel olmak zorunda'

Emir Kusturica'nin Müslüman Boşnak halkına saygısızlık yapan, ''kafatasçı ve ırkçı bir sanatçı'' olduğunu savunan Oktay, şöyle konuştu:



''Sanatçılar evrensel olmalıdır. Evrensel olmak zorundadır. Sanatçı ırkçılık yapamaz. Soykırımı savunan bir kişinin festivale davet edilmesini kınamak için bunu yaptım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olarak Antalya halkının oyunu almış bir kişiyim. Başkan Mustafa Akaydın'ı bu kişiyi davet ettiği için kınıyorum.''



Festivalin açılış töreni sürerken Oktay da Cam Piramit'ten ayrıldı.

Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü Müjdat Gezen'in

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken, Yıldız Kenter'e verilen ''Yıldırım Önal Anı Ödülü'', sanatçının yurt dışında bulunması nedeniyle Rutkay Aziz tarafından, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jüri Üyesi oyuncu Meltem Cumbul'a teslim edildi.



''Emek Ödülü''ne layık görülen oyuncu Necmettin Çobanoğlu törende ödülünü, sanatçı Turgay Tanülkü'den aldı. Çobanoğlu, MHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Reşat Oktay'ın salonda yaptığı protestoya atıfta bulunarak, ''Burada küçük bir provokasyon yaşadık ama biz bunları yıllardır yaşıyoruz'' dedi.



Sinemada 42 yıldır onurunu zedelemeden emek verdiğini kaydeden Çobanoğlu, bu emeği ödüllendiren Sinema Emekçileri Sendikası ile Antalya Kültür Sanat Vakfı yöneticilerine, kendisini ''Emek Ödülü''ne layık gördükleri için teşekkür etti.



Açılış törenindeki son ödül ise usta oyuncu Müjdat Gezen'e sunuldu.



Antalya Kültür Sanat Vakfı'nca bu yıl ilk kez verilen ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü''ne layık görülen Müjdat Gezen, ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'dan aldı. Akaydın, yaptığı konuşmada, Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica ile ilgili gösterilen tepkileri ima ederek, ''Bu gece Aziz Nesin'i anmak istiyorum. Bu ülke mizah için bulunmaz bir ülkedir'' dedi. Akaydın, sanata yaptığı katkılar için teşekkür ederek, ödülünü Müjdat Gezen'e verdi.



Sanatçı Müjdat Gezen de konuşmasında, ödüllerin insanları yüreklendirdiğini, ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü''nün de ilk kez kendisine verilmesi dolayısıyla oldukça duygulandığını söyledi.



Antalya'nın kültür ve turizm açısından çok önemli bir kent olduğunu dile getiren Gezen, ''Bu akşam da görüyorum ki, kültür ve turizm adına herkes burada'' diye konuştu.



Gezen, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın törene katılmamasını da, anlattığı bir Karadeniz fıkrası ile eleştirdi. Ödüllerin verilmesinin ardından tören, sanatçı Melike Demirağ'ın konseriyle sona erdi.

