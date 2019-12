'Altın Portakal'da ödüller sahiplerini buldu

Portakal'a yıldız yağıyor

Ferzan Özpetek ‘karne’sini gösteriyor

Altın Portakal'da boş gün yok!

Altın Portakal bugün 45 yaşında

Türkiye'nin Oscar'larına geri sayım başladı

Altın Portakal’da festival nişanı Filiz Akın’ın

Altın Portakal karıştı

'Kayıp Otobüs' Altın Portakal'da yarışacak

Paul Verhoeven Altın Portakal'da juri üyesi

Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na, İngiliz yönetmen Ben Hopkins'in senaryosunu yazıp yönettiği, festivale ilk kez bir yabancı yönetmenin katıldığı film olma özelliğini taşıyan `Pazar- Bir Ticaret Masalı' damgasını vurdu. 4 ödül kazanan Hopkins, 320 bin YTL para ödülünün de sahibi oldu. `En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aynı filmedeki rolüyle Tayanç Ayaydın alırken, `Vicdan' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Nurgül Yeşilçay, ``Bu muymuş? Bir konuşma hazırlamadım. Diğer arkadaşlarım da almak istiyordu. Onların adına alıyorum ve onları alkışlıyorum'' dedi.Türkiye'nin Sinema Oscar'ı sayılan ve bu yıl 45'incisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı yapılan 4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde ödüller dün gece sahiplerini buldu. Festivale katılan Hollywood'un ünlü isimleri ödül gecesinde törenin yapıldığı tiyatroya kırmızı halıda yüreyerek girdi. Kevin Spacey, Bo Derek, Mickey Rourke, Marisa Tomei, Matthew Modine'nin aralarında bulunduğu ünlü aktör ve aktrisler, gazetecilere poz verip Antalyalılar'ı selamladı. Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ödül gecesine, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, milletvekilleri, Yeşilçam'ın ünlü sanatçıları ve yaklaşık 3 bin davetli katıldı.Gecenin sunuculuğunu Ceyda Düvenci ile Levent Üzümcü üstlendi. İlk onur ödülü `Amerikan Güzeli', `Los Angeles Sırları' gibi filmleriyle tanınan 2 Oscarlı aktör Kevin Spacey'e, TÜRSAK Vakfı Başkanı Engin Yiğitgil tarafından verildi. Spacey, ilk kez Antalya'ya geldiğini belirterek, ``Bu bahşedilen ödül için teşekkür ediyorum. Dün ülkenizin genç filmcileri ile geçirdiğim tutku beni çok sevindirdi. Hükümetin desteğiyle bu gençleri destekleyeceğinize inanıyorum. Hepsi Hollywood'a ulaşmak istiyor'' dedi. Kevin Spacey, sahneden, `Olağan Şüpheliler' filminde canlandırdığı `Kaiser Soze' rolünde olduğu gibi topallayarak indi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel, Türk sinemasının kapılarının dünyaya açıldığını belirterek, ``Sinema hayattır. Medeniyetin beşiği Antalya sizleri ağırlamaktan gurur duyuyor. Bu festival dünyanın yıldızını Antalya'da buluşturuyor. Bu festival Türkiye ve dünyada aylarca konuşuluyor ve övgüler alıyor'' dedi. Türel daha sonra `Sinema Başarı Ödülü'nü 9.5 Hafta, Siyam Balığı gibi filmlerdeki rolüyle yıldızı parlayan Mickey Rourke'a verdi. Güneş gözlüğü ile sahneye çıkan Rourke, ödülünü aldıktan sonra konuşma yapmadan indi. Avita, Zor Ölüm, Radyo Konuşmaları filmlerinin yapımcısı Michael Jane Varnel'e onur ödülünü ise Antalya Valisi Alaaddin Yüksel verdi. Varnel, Vali Yüksel'den ödülünü aldıktan sonra ``Harika ödül için herkese teşekkür ederim'' dedi.Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, `Nürnberg Mahkemeleri' ile Oscar ödülü alan Maximilian Schell'e onur ödülü verdi.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise konuşmasında 10 günlük nefes nefese bir koşunun sonuna geldiklerini belirterek, ``Etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdik. Sinemamız artık dünyaya açılan bir kapı oluşturuyor. Dünyanın en güzel şehri Antalya, sinema dünyanın önemli marka etkinliklerinden birine adını verdi. Bakanlık olarak bu çabaların sürekli olması için çalışıyorum. 4 bin Türk filmi ile önemli 30 ülkede, 35 şehirde Türk Filmleri Haftası yapacağımızı müjdelemek istiyorum. Sinemanın gücüne bütün kalbimle inanıyorum'' dedi.Bakan Günay daha sonra Oscar ödüllü Marisa Tomei'ye Onur Ödülü'nü sundu. Tomei, ``Bu harika fesetivale davet edildiğim için müteşekkirim'' dedi.Festivalde ilk olarak 4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin ödülleri açıklandı. Jüri Başkanı Paul Verhoeven, 12 filmi değerlendirirken kültürler arası etkileşimin zenginliğine hayran kaldığını söyledi. Verhoeven, ``Muazzem bir çeşitlilikle karşılaştık. Bu jürinin fikirlerine de yansıdı. Yoğun bir şekilde tartıştık'' dedi. `En İyi Yönetmen' ödülünü `Bitmeyen Yürüyüş' adlı filmle Hirokazu Koreeda kazandı. Koreeda'nın ödülünü Matthew Modine aldı. Modine, ``Hiç bu kadar gülmeye hazır ve bu kadar kolay gülen bir milletle karşılaşmamıştım'' dedi. `En İyi Film' ödülünü ise `Khamsa' kazandı. Yönetmen Karim Dridi'nin gecede olmaması yüzünden ödülü Tcheky Karyo aldı. Karyo'nun Türkçe konuşması herkesi şaşırtırken, öğrendiği argolar herkesi güldürdü. Karyo, Türkçe olarak, ``Türkiye'de bulunduğumda hissettiğim duyguları paylaşmak için birkaç cümle etmek istiyorum. Burada sokaklarda, her yerde babamı görüyorum. S....r, diyorlar. Türk erkeklerinin güzel enerjilerini, mizahlarını ve yüce gönüllerini hissediyorum'' diye konuştu. Karyo, Engin Yiğitgil'e teşekkür ederken, sözlerini yine Türkçe sözlerle tamamladı; ``5 köfte yerim sakın su koyuverme...''Bu yıl ilk kez verilen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülünün sahibi ise `Üç Maymun' oldu. NETPAC ödülünü, Özcan Alper'in `Sonbahar' adlı filmi aldı. Alper, filminde F tipi cezaevlerinde yaşananları anlattığını belirterek, ``Ne yazık ki sokakta, dışarıda bizim kadar şanslı olmayan bir genç, karakolda ve cezaevinde dövülerek öldürüldü. Bu ödülü bizim kadar şanslı olmayan Engin Ceber'in annesine ithaf etmek istiyorum'' dedi. Bu sözler törendeki Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'i de şaşırttı.`Sinema Eleştirmenleri Ödülü'nü Derviş Zaim'in `Nokta' adlı filmine, `Senaryo Geliştirme Ödülü' de `El Yazısı' adlı filmin senaristi Ali Vatansever'e verildi. Geceye gecikmeli katılan `Piyanist' adlı filmle Oscar alan ünlü aktör Adrien Brody'ye de katılımından dolayı Altın Portakal heykelciği verildi. Brody, kendisini ve annesini Antalya'ya davet eden ve Kapadokya'yı görmesini sağlayan festival yönetimine teşekkür etti.Türk sinemasına yıllarını veren Yeşilçam'ın duayenleri de onur ödülleri aldı. Geceye Muhterem Nur katılamazken, Eşref Kolçak ve yönetmen Yücel Çakmaklı'ya da onur ödülleri verildi. Ödülleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bagış verdi. Yönetmen Çakmaklı'dan sonra mikrafonu alan Kolçak şöyle konuştu:``Yıllardır karşınızdayım, inşallah birkaç yıl daha karşınızda olacağım. Bu yıl sinemamız 90 yaşında. Ne mutlu bana ki ben bunun 64 yılını yaşadım. Bu 64 yılımı sinemanın kanunsuz zamanında yaşadım. Bu yıl sinemamız bir kanuna kavuştu. Yalnız beyin özürlüler tarafından hazırlanan bir kanunla karşılaştık. Hazırlanan kanunda yapımcı var, yönetmen, senarist, müzisyen, kameraman var, oyuncu yok efendim. Sayın Bakan rica ediyorum. Bu beyin özürlülerin bizlere yakıştırdıkları bu kanunu değiştirin, kanunsuz olarak ölen birçok arkadaşımızın hiç değilse ruhları rahatlasın. Benim ikinci bir 50 yılım yok. Hiç değilse ben de onlar gibi gözü açık ölmeyeyim. Beni bugünlere getiren tek şey, sizlerin sevgisi ve alkışı.''Bu sözler üzerine sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yasanın 2002 yılında çıktığını, eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bagış da ``9 yıl önce şiir okuyan belediye başkanı, başbakan oluyor, devletin bakanı özür diliyor. Türkiye değişiyor'' diye konuştu.Bu tartışmaya, `En İyi Ses' ödülünü vermek için Burcu Kara ile birlikte sahneye çıkan Ali Sunal da katıldı. Ali Sunal ödülü vermeden önce, ``Eşref ağabeyin söylediklerini ve Ertuğrul beyin cevabını babam ve arkadaşları duymuştur'' dedi.Altın Portakal Film Festivali ödül töreni sırasında da ilginç sözler ve ödülü ithaflar yaşandı. Ulusal Jüri Başkanı Tuncay Kurtiz, özdeyişlere yer verdiği konuşmasında, 16 filmi izlerken ve ödül verirken zorlandıklarını söyledi. Kurtiz, ``Biz de jüri olarak farklılıkları göz önüne alarak, uyum içinde, zaman zaman tereddütlere rağmen kavga etmeden, konuşarak geçmişi anarak karar verdik. Canımız çıktı 16 tane önemli filmin arasında. Bize göre bunlar olsun, başkalarına göre de başkaları olacaktır. Sürç-ü lisan ettikse affola'' dedi.`En İyi Film Ödülü' ile birlikte `En İyi Senaryo Ödülü'nü de kazanan İngiliz yönetmen Ben Hopkins, ödülünü Bakan Günay'ın elinden aldıktan sonra konuşmasına Türkçe başladı ve ``Zevkten dört köşe oluyorum. Çok mutluyum ama İngiliz'im, şu an bu mutluluğum görünmüyor'' diyerek espri yaptı. Konuşmasına İngilizce devam eden Hopkins, jüriye kendilerini ödüle layık gördükleri için teşekkür etti. Ödül kazandığı filminin senaryosunu 7 yıl önce yazdığını, Londra'daki bir arkadaşının senaryoyu tercüme ettiğini dile getiren Hopkins, ``Filmde rol alan Genco Erkal ve diğer aktörlerimiz, teksti biraz değiştirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. 4 ödül kazanan Hopkins, 320 bin YTL para ödülünün de sahibi oldu.Filmin yapımcısı Ceyda Tufan da Almanya- Türkiye ortak yapımı olan `Pazar-Bir Ticaret Masalı'nı, Türk filmi olarak kabul eden ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nı katılmasını sağlayan festival jürisine teşekkür etti.`Pazar-Bir Ticaret Masalı', `En İyi Film', `En İyi Senaryo', `En İyi Kostüm Tasarımı' ödüllerinin sahibi olurken, başrol oyuncusu Tayanç Ayandın'a da `En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. `En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Özge Namal'ın elinden alan Tayanç Ayayrın, ``Ben Hopkins ile tanıştım, hayatımı çevirdim. Ona teşekkür ediyorum'' diyerek canlı yayında kameralara dönüp, ``Anne, baba, bana verdiler'' diyerek ödülünü gösterdi.`En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü `Başka Semtin Çocukları- Gitmek' filmindeki roluylü kazanan ve heykelciği Şebnem Dönmez'in elinden alan Volga Sorgu Tekinoğlu, ``Gazi Mahallesi'ne olan sevgim ve saygımla alıyorum'' dedi.Geçen yıl Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Murat Han'ın elinden En İyi Kadın Oyuncu ödülünü `Vicdan' filmindeki rolüyle kazanan Nurgul Yeşilçay, heykelciği alırken, ``Bu muymuş? Bir konuşma hazırlamadım. Diğer arkadaşlarım da almak istiyordu. Onların adına alıyorum ve onları alkışlıyorum'' dedi.Yeşilçay'a `En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran Vicdan, `En İyi Saç ve Makyaj Ödülü', `En İyi Görüntü Yönetmeni', `En İyi Laboratuvar Ödülü'nü kazandı, `En İyi Laboratuvar Ödülü'nü `Gökten 3 Elma Düştü' filmiyle paylaştı.Festivalin en önemli ödüllerinden biri olan `En İyi Yönetmen Ödülü'nü `Nokta' filmiyle Derviş Zaim kazandı. Filmiyle, `Yenilikçi tavırla bakan, samimimi, cesur, içten anlattığı hikayesini sinema diliyle birleştirmesi' dolayısıyla ödüle layık görülen Zaim, ``Ödülü, bugün aramızdan ayrılan Ulviye Kükrer hanımefendiye ithaf ediyorum'' dedi. Bu yıl gerçekleştirilen 61. Cannes Film Festivali'nde `3 Maymun' filmiyle `En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan ise Antalya'dan tek ödülle döndü. `3 Maymun' `Özel Efekt' ödülünü aldı.Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan tören sonrası, Hillside Su Otel'deki kapanış partisine Hollywoodlu tüm oyuncular katıldı. Dünya çapında etki yaratan `Piyanist' filmindeki başrolüyle en genç Oscar sahibi olan Adrian Brody, gecede piyano çaldı. Orkestranın eşlik ettiği Brody, sinemaseverler kadar müzikseverlerden de alkış topladı. Uluslararası festivalin kapanış filmlerinden 'Güreşçi'de bir striptizciyi canlandıran Marisa Tomei de, gecede sürekli dans etti. Dans etmeyi seven Tomei, güzelliğiyle göz doldurdu.Son 3 yıldır `En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday olan bu yıl Altın Portakal heykelciğini kucaklayan Nurgül Yeşilçay, bir kız arkadaşlarıyla katıldığı partide soruları yanıtsız bıraktı. Yeşilçay, bu tavrının bir tepki olup olmadığı sorularına, ``Gecede herşeyi söyledim. Daha ne söyleyeyim? Bu konuda konuşmak istemiyorum'' dedi.En İyi Film: Pazar-Bir Ticaret Masalı - Ben HopkinsEn İyi Yönetmen: Nokta - Derviş ZaimEn İyi Senaryo: Pazar-Bir Ticaret Masalı - Ben HopkinsEn İyi Erkek Oyuncu: Pazar-Bir Ticaret Masalı - Tayanç AyaydınEn İyi Kadın Oyuncu: Vicdan - Nurgül YeşilçayEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Volga Sorgu Tekinoğlu - Başka Semtin Çocukları - GitmekEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Pandora'nın Kutusu - Övül AvkıranEn İyi Görüntü Yönetmeni ve Kodak Ödülü Sahibi: Vicdan - Zekeriya KurtuluşEn İyi Sanat Yönetmeni: Başka Semtin Çocukları - Türker İşçiEn İyi Müzik: Nokta - Mazlum ÇimenEn İyi Kurgu: Mustafa PrechevaEn İyi Ses Tasarımı ve Miksaj: Kostasvi VariopiotisEn İyi Özel Efekt: 3 Maymun - Burak BalkanEn İyi Kostüm Tasarımı: Zeynep SırlıkayaEn İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vicdan - Vesey ÜstenEn İyi Laboratuvar: Fono Film - Gökten Üç Elma Düştü - VicdanBehlül Dal En İyi Genç Yetenek Ödülü: Başka Semtin Çocukları- Aydın BulutDr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Nokta - Derviş ZaimEn İyi Kısa Film: Gemeinschaft - Özlem AkınEn İyi Belgesel: Adakale Sözlerim Çoktur - İsmet ArasanJüri Özel Ödülü: Nefes - Cüneyt BirolSİYAD Jüri Özel Ödülü: Hayat Var - Reha ErdemSinema Başarı - Hülya AvşarOnur Ödülü - Yılmaz AtadenizYıldırım Önal Anı Ödülü - Müşfik KenterSinema Emek Ödülü - Aydın Mesut YurteriFestival Nişanı - Filiz AkınKültür Sanat Ödülleri: Muhterem Nur, Eşref Kolçak, Yücel ÇakmaklıEn İyi Belgesel: Adakale Sözlerim Çoktur - İsmet ArasanJüri Özel Ödülü: Nefes - Cüneyt BirolSİYAD Jüri Özel Ödülü: Hayat Var - Reha ErdemEn İyi Film: Khamsa - Karim DridiEn İyi Yönetmen: Still Walking - Hirokazu Kore-edaCritics'Award: Dot - Derviş ZaimNETPAC Award: Autumn - Özcan AlperSİYAD Award: Three Monkeys - Nuri Bilge CeylanScript Development Award: A Handful Of FateScript: Ali Vatansever