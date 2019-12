-Altın Portakalda jüri yarışacak filmleri seçti ANTALYA (A.A) - 30.08.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak kısa film ve belgeseller belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor. AKSAV'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde oluşturulan ön jüri tarafından 274 kısa film ve 104 belgesel arasından yirmişer eser seçildi. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması ön jürisi, Orhan İnce'nin yönettiği ''Ali Ata Bak'', Özlem Mengilibörü'nün yönettiği ''Ankara Nox'', Yiğit Evgar'ın yönetmenliğini yaptığı ''Başlangıç'', Can Eren'in yönettiği ''Baydara Edra'nın Kaderi'', Ertuğ Tüfekçioğlu'nun yönettiği ''Direk Aşk'', Tuna Balkan'ın yönettiği ''Dua'', Denizcan Yüzgül'ün yönettiği ''Ekodenge'', Tanju Berk'in yönettiği ''Eski Koltuklar'', Deniz Tarsus'un yönettiği ''Garotte'', Ömer Çağlar Turhan'ın yönettiği ''Gezinti'', Can Mengilibörü'nün yönettiği ''İnfantil Amnezi'', Abdulbaki Yavuz'un yönettiği ''Jurnal'', Alper Yılmaz'ın yönettiği ''Karanlığın İçinde Kireç Badanalı Ev'', Denis Durul Metin'in yönettiği ''Mi Hatice'', Merve Yıldıran'ın yönettiği ''Malık Adlı Bir Balık'', Emre Akay'ın yönettiği ''Kırmızı Alarm'', Arin İnan Arslan'ın yönettiği ''Pera Berbange'', Tufan Taştan'ın yönettiği ''Ve Jülyet'', Emel Tozlu'nun yönettiği ''Yem'', Murat Tümer'in yönettiği ''Top'' adlı kısa filmleri seçti. Ulusal Belgesel Film dalında ise jüri, Aziz Çapkurt'un yönettiği ''Annem Barış İstiyor'', Gökhan Bulut ve Cem Kaya'nın birlikte yönettikleri ''Arabesk'', Sabite Kaya'nın yönettiği ''Bedensiz Ruhlar'', Didem Şahin'in yönettiği ''Benim Ali Sami Yen'im'', Rüya Arzu Köksal'ın yönettiği ''Bir Avuç Cesur İnsan'', Nagihan Çakar'ın yönettiği ''Büyükaşık'lar'', Adam Isenberg'in yönettiği ''Dilsiz Bir Hayat'', Vahid Azarnavid'in yönettiği ''Dört Bir Yanım Sibirya'dır'', Mehmet Özgür Candan'ın yönettiği ''Geçmiş Mazi Olmalı'', Zeynep Merve Uygun'un yönettiği ''In Out'', Okan Avcı'nın yönettiği ''Kadim'', Özgür Fındık'ın yönettiği ''Kara Vagon / Dersim Sürgünleri 1938'', Murat Aydın'ın yönettiği ''Krahen-Und Kalifeujahre'', Petra Holzer-Selçuk Erzurumlu-Ethem Özgüven'in birlikte yönettikleri ''Kum'', Tunç Erenkuş'un yönettiği ''Oğlunuz Erdal'', Nefin Dinç'in yönettiği ''Öteki Kasaba'', Soner Sevgili'nin yönettiği ''Pera Güzeli'', Elif Demoğlu'nun yönettiği ''Son Amazon'', Erkal Tülek'in yönettiği ''Sudaki Suretler'', Kudret Güneş'in yönettiği ''Sur Les Traces de Bedia'' adlı belgesel filmlerin yarışmasını kararlaştırdı. Belgesel dalında yarışmaya katılan 104 eser arasından 40 eserin yönetmeninin ilk filmi olduğu belirtildi. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda birinci gelen kısa filmin yönetmenine 10 bin TL ve Altın Portakal heykelciği, En İyi Belgesel seçilen filmin yönetmenine ise 15 bin TL ve Altın Portakal Heykeli verileceği kaydedildi.