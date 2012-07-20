Altın Portakal'da Jüri Başkanı Hülya Avşar

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Altın Portakal ödüllerini Hülya Avşar'ın başkanlığındaki jüri belirleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 6-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal uzun metraj film yarışmasında büyük jüriye Hülya Avşar'ın başkan olarak seçildiğini bildirdi.

Geçen yıl yapılan festivalde jüriye Müjde Ar'ın başkanlık yaptığını hatırlatan Başkan Akaydın, bu yılki festivalde ''Mizah, muhalefet ve demokrasi'' temasının ele alınacağını vurguladı.

Öte yandan, Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek festivale başvurular 6 Ağustos'a kadar devam edecek. Altın Portakal'da bu yıl ''En İyi Film'' 400 bin lira, ''En İyi İlk Film'' 55 bin lira, ''En İyi Yönetmen'' 55 bin lira, ''En İyi Senaryo'' 35 bin lira, ''En İyi Görüntü Yönetmeni'' 30 bin lira, ''En İyi Müzik'' 30 bin liranın sahibi olacak.

Jüri başkanı Hülya Avşar

Hülya Avşar, 1963 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolleri paylaştığı 1983 yapımı ''Haram'' adlı filmle sinema dünyasına adım atan Avşar, 1989 yılında Sinema Yazarları Derneği tarafından ''En iyi kadın oyuncu'' seçildi.

Başrolleri Yaman Okay ile paylaştığı 1990 yapımı ''Benim Sinemalarım'' adlı filmdeki rolüyle 9. Uluslararası Tahran Film Festivali'nde ''Jüri Özel Ödülü'', 1993 yapımı ''Berlin in Berlin'' filmdeki rolüyle de Uluslararası Moskova Film Festivali'nde ''En iyi kadın oyuncu'' ödülünü alan Avşar, aynı filmle Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü'nün de sahibi oldu.

Avşar, Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği 1999 yapımı ''Salkım Hanım'ın Taneleri'' filmindeki rolüyle de büyük beğeni topladı.

Müzik, sinema, televizyon çalışmalarının ardından Aralık 2000'de kendi adını taşıyan ''Hülya'' adlı dergiyi çıkarmaya başlayan ve ilk tiyatro deneyimini 2002 yılında Mazlum Kiper'in yönettiği ''Bugün Benim Doğum Günüm'' adlı tek kişilik oyununda yaşayan Avşar, Nisan 2003'te ilk kitabı ''Mavi Yansıma''yı elektronik ortamda yayınladı.