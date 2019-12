-ALTIN PORTAKAL'DA FİLM GALALARI ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödül arayan filmlerden üçünün gala gösterimleri yapıldı. Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) yarışma filmlerinden ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'', ''Press'' ve ''Atlıkarınca'' filmleri, seyirciyle buluştu. Film gösterimlerinin ardından film ekipleri, sanatseverlerin sorularını yanıtladı. -''SİNYORA ENRİCA İLE İTALYAN OLMAK''- İtalya'da İtalyanca bilmeyen bir Türk gencini anlatan ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'', ilk kez festivalde izleyici ile buluştu. Film ekibi de filmi ilk kez beyazperdede seyircilerle birlikte izleme olanağı buldu. Galanın ardından yapılan söyleşiye, ilk uzun metraj filmini çeken yönetmen Ali İlhan, oyuncular İsmail Hacıoğlu, Lavinia Longh, Teoman Kumbaracıbaşı, yapımcılar Can ve Elvan Arda ile filmin müziklerini yapan Orhan Şallıel katıldı. Filmin başrol oyuncularından ünlü İtalyan sinema sanatçısı Claudia Cardinale'nin İtalya'da kendi ismine düzenlenen bir festivale katıldığı için çok istediği halde Antalya'ya gelemediği bildirildi. Büyük ilgi gören Longh, bir an önce Türkiye'de bir filmde oynamak için can attığını belirterek, ''Türkiye İtalya'dan çok farklı. İnsanlar burada başka bir espri anlayışına sahip. Çok keyifli bir çalışmaydı'' dedi. Sıcak renkleriyle izleyiciyi İtalya'da bir kasabaya götüren ve müziği ile de özel olan filmde, Şallıel'in hazırladığı müzikleri, Antalya Devlet Orkestrası çaldı. Müziklerin kaydedildiği Antalya Kültür Merkezi, filmin galasına da ev sahipliği yaptı. -''PRESS''- Özgür Gündem Gazetesi Diyarbakır büro muhabirlerinin 1992-1994 yıllar arasında yaşadıkları zorluklarını anlatan 'Press' filminin galası, AKM Aspendos Salonunda yapıldı. Film gösteriminin ardından yapılan söyleşiye, yönetmen Sedat Yılmaz, oyuncular Aram Dildar, Engin Emre Değer, Kadim Yaşar, Sezgin Cengiz, Aydın Dinçsoy ile filmin danışmanı Bayram Balcı katıldı. Söyleşide konuşan Yönetmen Sedat Yılmaz, filmi yaşanmış, gerçek olaylar üzerine kurguladıklarını bildirerek, ''Filmde bir gerçekliği yansıtmak istedik'' dedi. Konuşmasını Kürtçe yapan başrol oyuncusu Aram Dildar, ''Burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir filmde yer almaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Keşke bu film gazetecilerin katillerinin bulunmasına katkı sağlasa'' ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan senaryo danışmanı Bayram Balcı, ''Türkiye'de gazetecilik yapmak ateşten gömlek. Bu filmin Türkiye'de basın özgürlüğü anlamında ön açıcı olmasını diliyorum'' diye konuştu. -''ATLIKARINCA''- Yönetmenliğini İlksen Başarır'ın yaptığı ''Atlıkarınca'' filminin söyleşisine, filmin senaryosuna katkıda bulunan ve başrolünde oynayan Mert Fırat, Nergis Öztürk, Zeynep Oral ile görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan katıldı. İlksen Başarır, ''Filmde Türkiye ve dünyada tabu olarak kabul edilen ensesti ele aldık'' dedi. Bir izleyicinin, ''Geçen yıl çevirdiğiniz 'Başka Dilde Aşk' filmi sıcacıktı. Bu sene neden böyle sertlikte bir konuyu tercih ettiniz?'' sorusuna Başarır, ''Her zaman tatlı filmler yapmayacağız, çünkü hayat her zaman tatlı akmıyor'' cevabını verdi. Bu tür konuların sömürülmeye çok müsait olduğunu ifade eden Başarır, ''Aile içinde yaşanan şiddetin nasıl bir travma yaşatacağını göstermek istedik. Travma yaşatacak sertlikte de bir film yapabilirdik ama yapmadık'' diye konuştu. Mert Fırat da ''Ensestin üstü örtüldükçe suç ortaklığına dönüşmeye başlıyor. Biz bunun tabu olmaktan çıkıp tartışılmasını bekledik. Bütün suçlar psikolojik kökenlidir ama ensest ve tecavüz suçtur. Kesinlikle cezalandırılmalıdır. Sadece taciz edileni değil tüm aileyi öldürüyor'' dedi.