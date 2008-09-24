Altın Portakal’da festival nişanı Filiz Akın’ın

Altın Portakal karıştı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali, geleneksel ödüllerine yenilerini de ekleyerek Türk sinemasına vefasını gösteriyor.Bu yılki Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün sahibi, tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Müşfik Kenter olacak. Festivalin Emek Ödülü ise ışık şefi Aydın Mesut Yurteri’ne verilecek. Her yıl geleneksel olarak verilmek üzere geçen yıl başlatılan ve Türk Sineması’nın “onur nişanı” olarak görülen “Festival Nişanı”, bu yıl Türk sinemasının ‘asil ve zarif yüzü’ Filiz Akın’a takdim edilecek.Bu yılki Onur Ödülü’nün sahibi ise yönetmen Yılmaz Atadeniz. Türk sinemasına kültleşmiş fantastik filmler kazandıran Atadeniz, aynı zamanda Yılmaz Güney’e ‘çirkin kral’ imajını kazandıran filmin de yönetmeni.Festival kapsamında bu yıl ilk kez verilecek olan Sinemada Başarı Ödülü, oyuncu meslek birlikleri ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve SODER’in (Sinema Oyuncuları Derneği) seçimiyle Hülya Avşar’ın olacak.Sinemada 25. yılını kutlayan oyuncu, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış gecesinde, diğer ustalarla birlikte, bu ödülün ilk sahibi olarak sahneye çağrılacak.