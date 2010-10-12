-ALTIN PORTAKAL'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRMEDİ ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, engelli çocukların ''Yıldızlar Yolu''nda sanatçılarla biraraya gelmesi için düzenlenen organizasyona, sanatçılardan sadece Sümer Tilmaç ve Eşref Kolçak katıldı. Atatürk Kültür Parkı içerisinde geçtiğimiz günlerde festival kapsamında açılan ''Yıldızlar Yolu''nda Antalya, Isparta ve Burdur'dan gelen engelli çocuklar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, AKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şanlı ve sanatçılar Sümer Tilmaç ve Eşref Kolçak ile biraraya geldi. Belediye Başkanı Akaydın ve sanatçılar, engelli çocuklarla birlikte ''Yıldızlar Yolu''ndan Atatürk Kültür Parkı'ndaki Anfi Tiyatro'ya kadar yürüdüler. Akaydın, engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdi. -''ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZI BİR GÜN DE OLSA MUTLU ETMEK İSTEDİK''- Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli çocukların çok özel olduklarını söyledi. Engelli çocuklara Altın Portakal'da gönül kapısı açmak istediklerini belirten Akaydın, ''Engelli çocuklarımızı bir gün de olsa mutlu etmek istedik. Şu anda da bunu yaşadık ve çok mutluyum'' dedi. Gazetecilerin, etkinliğe az sayıda sanatçının katılmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Akaydın, ''Altın Portakal'da şu anda bol sanatçı var ancak galiba onlarda da yılların verdiği yaşam yorgunluğu var ve bu nedenle dinleniyorlar. Daha çok akşamlara vakit ayırıyorlar, gündüzlerden ziyade... Bu soruyu onlara sormak lazım'' diye konuştu. Sanatçı Sümer Tilmaç da, böyle bir organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Sanatçı arkadaşlarını temsilen kendisinin geldiğini vurgulayan Tilmaç, ''Festivale katılan sanatçılarımızın çok önemli toplantıları vardı. Bu toplantı bizim telif hakları yasamızla ilgiliydi. O nedenle de buraya beni elçi olarak gönderdiler'' dedi. Sanatçı Eşref Kolçak ise, etkinliğe katılamayan sanatçıların suçu olmadığını, organizasyon eksikliği olduğunu savundu. Kendisinin organizasyondan son anda haberdar olduğunu dile getiren Kolçak, ''Organizasyon yetkililerinin, etkinliği zamanında bizlere bildirmiş olması gerekiyordu. Sadece kendim için söylemiyorum, diğer sanatçılarımızda memnuniyetle ve seve seve böyle bir organizasyona gelirlerdi'' diye konuştu.