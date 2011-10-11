-Altın Portakal'da defile ANTALYA (A.A) - 10.10.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında modacı Erol Albayrak'ın 1980'li yılların moda anlayışını 2012 İlkbahar-Yaz trendlerine göre yorumladığı, ''Discotheque 2012 Spring/Summer Couture Collection'' defilesi yapıldı. Konyaaltı ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de düzenlenen defilede ünlü modacı Erol Albayrak'ın 1980'li yılların moda anlayışını 2012 ilkbahar-yaz trendlerine göre uyarladığı defilede Tuğçe Kazaz, Sema Şimşek, Hande Subaşı, Merve Büyüksaraç, Nur Gümüşdoğrayan, Didem Soydan, Beril Kayar'ın da aralarında bulunduğu 25 manken podyuma çıktı. Defilenin sonunda manken Tuğçe Kazaz ile podyuma çıkan modacı Erol Albayrak, davetlilerden büyük alkış aldı. Uğurkan Erez'in koreografisini yaptığı defileyi festivale katılan sinema sanatçıları da izledi.