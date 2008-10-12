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Kültür-Sanat

Altın Portakal'da boş gün yok!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Kent Etkinlikleri, yarın akşam konserler ve film göster

12 Ekim 2008 03:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Kent Etkinlikleri, yarın akşam konserler ve film gösterimleriyle başlıyor.

AKSAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın üç ayrı noktasında düzenlenecek kent etkinliklerinde ünlü sanatçılar konser verecek.

"Her gün bir film, bir konser" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde Sabahat Akkiraz, Kubat, Metin Şentürk, Latif Doğan, Pınar Koç, Erkan Güleryüz, ve Kutsi, yarından 16 Ekim'e kadar, Habipler Kapalı Pazar, Dokuma Antkop ve Güzeloba Kapalı Pazar alanında hayranlarıyla buluşacak.

Konserlerin öncesinde, Yaşamın Kıyısında, Beynelmilel, Vizontele Tuuba, Gora ve Cenneti Beklerken filmleri gösterilecek. Film gösterimi, kentin üç ayrı noktasında saat 19.00'da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 45 yıldır Antalyalılar'ın desteğiyle bugünlere gelen Altın Portakal Film Festivali kent etkinlerine tüm Antalyalıları davet etti.

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