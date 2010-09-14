Altın Portakal'da biletler 5 lira

T24 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel sinema salonları ve Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gösterime girecek filmler 5 TL'ye izlenebilecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen ve 9-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Özdilek, Migros, Deepo ve Aksin'deki sinema salonlarında gösterime girecek filmler 5 TL karşılığında seyredilebilecek.



AKM'de de gösterilecek uzun metraj gala ve özel gösterim filmler için tam bilet 5, öğrenci bileti 3 TL olarak belirlendi.



Açık hava sinemalarında gösterilecek uzun metraj filmler ve AKM Perge Salonu'nda gösterilecek çok sayıda belgesel ve kısa film ise ücretsiz gösterime sunulacak.

En yeni filmler



Festivalde, ulusal ve uluslararası dalda yarışmaya hak kazanan filmler, Türk ve dünya sinemasının en yeni ve en seçkin yapımlarından oluşan özel gösterim filmleri, "Pelikülün İzinde" programı çerçevesinde gösterilecek filmler, 70'li yıllar sinemasının seçkin örneklerinden oluşan filmler, "Avrasya Sinemaları" programı içinde gösterilecek Gürcistan filmleri, "Ustaların Gözünden" başlığı altında gösterilecek başyapıtlar, açık hava sinemalarında gösterilecek filmler ve Kısa Film ve Belgesel Film dallarında yarışacak filmler, Antalya'nın 5 merkez ilçesinde olduğu gibi Isparta, Burdur, Manavgat ve Side'de de tam bir sinema şöleni yaşanacak.



Açıklamada, festivali halkla buluşturmak hedefine uygun olarak belirlenen sembolik rakamların, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'deki en düşük sinema bileti fiyatı olma özelliğine sahip olduğu kaydedildi.

Özendirme yarışması



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" kapsamında gazetecilerin festivalle ilgili yaptıkları haberler ile katılabilecekleri "Basın Özendirme Yarışması" düzenleneceği bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin yerel ve ulusal medya aracılığıyla kamuoyuna daha iyi duyurulması amacıyla "Altın Koza Film Festivali Haberleri Basın Özendirme Yarışması" gerçekleştirileceği kaydedildi.



Bu yıl beşincisi yapılacak yarışmaya basın mensuplarının 17-30 Eylül tarihleri arasında yayınlanacak eserleri ile katılabilecekleri belirtildi.



Açıklamada, yarışmanın, haber, haber fotoğrafı, röportaj, köşe yazısı, araştırma-inceleme, sayfa düzeni, televizyon haberi, televizyon programı, kurgu-montaj kategorilerinde düzenleneceği bildirildi.



Açıklamada, ayrıca, yerel ve yaygın medya ile internet sayfalarında yayınlanacak eserlerin en geç 8 Ekim tarihe kadar Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosuna teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.





