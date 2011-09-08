-Altın Portakal'da 13 film yarışacak ANTALYA (A.A) - 08.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda festivale başvuran 45 film arasından 13'ü, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılmaya hak kazandı. Yarışacak 13 filmden 9'unun yönetmenlerinin ilk filmi olduğu bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da yaptığı yazılı açıklamada, son dönem Türk sinemasındaki gençleşme eğilimine dikkati çekerek, Türk sinemasını ulusal ve uluslararası alanda zirveye taşıyacak usta yönetmenlerin, bu gençler arasından çıkacağını kaydetti. Bu yılki yarışmada Altın Portakal heykelciğini almak için mücadele edecek filmler şöyle: Serdar Akar'ın yönettiği ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', Raşit Çelikezer'in yönettiği ''Can'', Ramin Matin'in yönettiği ''Canavarlar Sofrası'', Hüseyin Eleman'ın yönettiği ''Fedakar'', Çiğdem Vitrinel'in yönettiği ''Geriye Kalan'', Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği ''Güzel Günler Göreceğiz'', Egemen Sancak'ın yönettiği ''Hangi Film'', Erdal Rahmi Hanay'ın yönettiği ''Hicaz'', Kenan Korkmaz'ın yönettiği ''Lüks Otel'', Ümit Ünal'ın yönettiği ''Nar'', Savaş Baykal'ın yönettiği ''Öngörüye Ağıt'', Shiar Abdi'nin yönettiği ''Yürüyüş'', M. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın birlikte yönettiği ''Zenne''. Bu yılki teması ''Ve Kadın Dünyaya Dokundu'' olarak belirlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ünlü oyuncu Müjde Ar yapıyor. Jüride yer alan diğer isimler ise yönetmen Handan İpekçi, oyuncular Vahide Gördüm, Bergüzar Korel, yazarlar Ayşe Kulin, Yaşar Seyman, Sanat Yönetmeni Annie Geelmuyden Pertan, müzisyen ve oyuncu Şevval Sam, sinema eleştirmeni Melis Behlil, akademisyen Prof. Dr. Serpil Kırel ve Çiğdem Anad. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda birinci gelen film 350 bin TL ile ödüllendirilecek. En İyi İlk Film'e 50 bin lira verilecek. Uzun Metraj'da En İyi Yönetmen ödülü 50 bin, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik ödülleri ise 30'ar bin lira olarak belirlendi. Ödüller, 14 Ekim'de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.