-ALTIN PORTAKAL'A GENÇ YÖNETMENLER DAMGA VURDU ANTALYA (A.A) - 15.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, ilk filmleri çeken genç yönetmenler kazandıkları önemli ödüllerle damga vurdu. Yönetmen Seren Yüce ''Çoğunluk'', Tolga Karaçelik de ''Gişe Memuru'' adlı filmleriyle 3'er ödül kazandı. Altın Portakal tarihinde ilk kez bir yabancı kadın oyuncuya da ''En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'' verildi. Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na bu yıl, 25-35 yaş arasındaki genç yönetmenler ilk uzun metrajlı filmleriyle damga vurdu. Usta yönetmenler Derviş Zaim, Orhan Oğuz, Sinan Çetin, Tayfun Pirselimoğlu'nun da filmleriyle yarıştığı festivalde, 14 filmden 9'u yönetmenlerinin ilk filmi olma özelliğine sahipti. -EN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİ ''ÇOĞUNLUK'' KAZANDI- Sinema kariyerinde Fatih Akın ve Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Seren Yüce, ilk uzun metrajlı filmi ''Çoğunluk'' ile Altın Portakal'dan 3 önemli ödülle döndü. ''Çoğunluk'' yarışmada ''En İyi Film'', ''En İyi Yönetmen'' ödüllerini kazanırken, film, başrol oyuncusu Bartu Küçükçağlayan'a da ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü kazandırdı. Festivalin diğer bir sürprizi de avukatlık mesleğini bırakarak sinema eğitimi alan 29 yaşındaki yönetmen Tolga Karaçelik'in, ''Gişe Memuru'' adlı ilk uzun metrajlı filmiyle geldi. Karaçelik'in filmi, ''En İyi İlk Film'' ödülünü kazanırken, Ercan Özkan'a da ''En İyi Görüntü Yönetmeni'', başrol oyuncusu Serkan Ercan'a da ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü kazandırdı. Ercan, ödülünü ''Çoğunluk''taki Bartu Küçükçağlayan ile paylaştı. -FESTİVAL TARİHİNDE İLK YAŞANDI- Öte yandan Altın Portakal'ın 47 yıllık tarihinde de bir ilk gerçekleşti ve ilk kez yabancı bir oyuncuya ödül verildi. Ali İlhan'ın ilk uzun metrajlı filmi ''Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'' filmi ile başrol oyuncusu İtalyan yıldız Claudia Cardinale, Altın Portakal'da ''En İyi Kadın Oyuncu Ödülü''ne layık görüldü. İlk kez bir yabancıya en iyi oyuncu ödülünü kazandıran film, Dr. Avni Tolunay Juri Özel Ödülü'nü de sanat yönetmeni yönü ile Elvan Albayrak Arca'a getirdi. -14 FİLMİN 11'İNE ÖDÜL- Usta yönetmenler arasında yer alan Derviş Zaim de festivalde yarışan ''Gölgeler ve Suretler'' filmiyle Altın Portakal'dan iki ödülle döndü. Film, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması ''En İyi Kurgu Ödülü''nü Aylin Zoi Tinel'e kazandırırken, SİYAD'ın ulusal dalda verdiği ödüle de layık görüldü. Festivalde yarışan 14 filmden 11'i ödüllendirilirken, Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği ''Saç'' filmi ve Tolga Karaçelik'in yönettiği ''Gişe Memuru'' filminin görüntü yönetmeni Ercan Özkan'a ödül getirdi. ''Saç''ta rol ayan Rıza Akın da ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü''nü, 'Kavşak'' filmindeki Cengiz Bozkurt ile paylaştı. Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda bu yıl ilk kez yönetmeliğe eklenerek verilen Jüri Özel Ödülü'ne de Sedat Yılmaz'ın yönettiği ''Press'' filmi layık görüldü. ''Press'' ayrıca oyuncusu Aram Dilbar'a Behlül Dal Juri Özel Ödülü kazandırdı. Dilbar, bu ödülü ''Atlıkarınca'' filmindeki Zeynep Oral ile paylaştı. Geçen yıl ilk filmiyle Kent Konseyi Özel Ödülü'nü kazanan kadın yönetmen İlksen Başarır, ikinci uzun metrajlı filmiyle yine Altın Portakal'dan ödülle döndü. Başarır, başrolü de oynayan Mert Fırat ile birlikte yazdığı ''Atlıkarınca''nın senaryosu ile yarışmada ''En İyi Senaryo Ödülü''nü kazanırken, oyuncusu Zeynep Oral da özel ödüllü elde etti. Festival, yönetmeni Selim Güneş'in ilk film olan ''Karbeyaz'' da ''En İyi Müzik Ödülü'' ile ödüllendirdi. Filmin müziğini yapan Mircan Kaya, melodileriyle ilk kez Altın Portakal heykelciğini kucakladı. Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in filmi ''Kağıt'' da festivalden tek ödülle döndü. Film, sinema ve tiyatronun usta oyuncusu Ayşen Gruda'ya ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü''nü kazandırdı. Selim Demirdelen'in yönettiği ''Kavşak'', ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Cengiz Bozkurt'a kazandırdı. Film ''Kent Konseyi Ödülü''nü de aldı. Tecrübeli yönetmen Orhan Oğuz, festivalden tek ödüllü ayrılan yönetmenler arasında yer aldı. Oğuz'un yönettiği ''Hayde Bre'', Nihat Düşko'ya, ''En İyi Sanat Yönetmeni'' ödülünü kazandırdı. Festivalin iki kadın yönetmeninden biri olan Belma Baş ilk uzun metrajlı filmi ''Zefir'', Erhan Kozan, iddialı oyuncu kadrosuna sahip ''Çakal'', 57 yaşında ilk uzun metrajlı filmini çeken Ahmet Boyacıoğlu da ''Siyah Beyaz'' adlı filmleriyle festivalden ödülsüz döndüler.