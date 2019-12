-ALTIN PORTAKAL'A ERKAN CAN DAMGASI ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - 47. Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak 15 filmden 3'üne imza atan Erkan Can, rol aldığı ''Siyah Beyaz'', ''Çakal'' ve ''Çoğunluk'' isimli filmlerle festivale damgasını vurdu. Erkan Can, yaptığı açıklamada, Altın Portakal'da, Tuncel Kurtiz, Nejat İşler'le başrolü paylaştığı, Ahmet Boyacıoğlu'nun yönettiği ''Siyah Beyaz'', İsmail Hacıoğlu ve Uğur Polat'la başrolü oynadığı, Erhan Kozan'ın yönettiği ''Çakal'' ve Seren Yüce'nin yönettiği ''Çoğunluk'' filmiyle yer aldığını söyledi. Her üç yönetmenin ilk uzun metrajlı filminde rol almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Can, yönetmenlerin film çekme çabası ve sinemadaki üretimine bir oyuncu olarak her zaman destek verdiğini kaydetti. Yeni yönetmen ve oyuncuların artmasının önemini vurgulayan Can, Türk sinemasındaki kalitenin her geçen gün arttığını vurgulayarak, seyircisiyle kurduğu sıcak ilişkinin de kendisini mutlu ettiğini belirtti. Altın Portakal'da yarışan 3 filmde rol almasına rağmen ödül beklentisi içerisinde olmadığını, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türk sineması için önemli bir üretim aracı olduğunu vurgulayan Erkan Can, ''Ödül beklentisinde değilim. Çok yetenekli oyuncular ve çok iyi filmler yarışıyor. İnandığım filmlerde rol alıyorum ve festivalde olmaktan mutluyum'' dedi. Dizilerde oynamasına rağmen hiç bir diziyi izlemediğini belirten Can, dizi setlerindeki yoğun çalışmanın da çok ciddi sorunlar yarattığını ve son dönemde bu konudaki sıkıntıların daha çok gündeme gelmeye başladığını hatırlattı. Türkiye'de dizi sürelerinin 90 dakika yerine 60 dakika ya da Avrupa standartlarına indirilebileceğini kaydeden Can, kamera arkasındaki ekiplerin yoğun çalışma temposunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Mesleki tecrübesiyle yeni kuşak oyuncular için ağabey haline geldiğini anlatan Can, genç sanatçıların çok yetenekli olduğunu ifade ederek, tecrübelerini her zaman paylaştığını anlattı.